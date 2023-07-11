Rasyotek, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile Hastane Bilgi Sistemleri Pazarında Yerini Aldı
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Bilişim çözümleri geliştiren Rasyotek'in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) ile hastane bilgi sistemleri pazarında yerlerini aldıklarını duyurdu. Rasyomed, hastanelerin yoğun bakım servislerinde hasta kontrollerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi'nin Tekno Kataloğu'ndan da ulaşılabiliyor.
ABD merkezli araştırma şirketi ResearchAndMarkets verilerine göre, küresel hastane bilgi sistemleri pazarının 2030'a kadar 116,2 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bilişim çözümleri geliştiren Rasyotek'in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, kendi yazılım ekiplerinin yüzde 100 Türk sermayesiyle hayata geçirdiği Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) adlı çözümle, büyüyen hastane bilgi sistemleri pazarında yerlerini aldıklarını duyurdu.