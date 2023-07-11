Rasyotek, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile Hastane Bilgi Sistemleri Pazarında Yerini Aldı

Bilişim çözümleri geliştiren Rasyotek'in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) ile hastane bilgi sistemleri pazarında yerlerini aldıklarını duyurdu. Rasyomed, hastanelerin yoğun bakım servislerinde hasta kontrollerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi'nin Tekno Kataloğu'ndan da ulaşılabiliyor.