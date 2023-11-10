Apple'ın iPhone 14 serisiyle uydu bağlantısı desteği sunmasının ardından, Qualcomm'un Android telefonlara uydu tabanlı mesajlaşma ve acil durum hizmetleri getirme planları ertelendi. Qualcomm, Iridium ile olan ortaklığını sonlandırarak Snapdragon Satellite platformunu erteledi.

Qualcomm, Iridium ile olan uydu bağlantısı anlaşmasını feshetti

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte akıllı telefon dünyasında uydu bağlantısı desteği sunmaya başladı. Bu konuda geride kalmak istemeyen birçok Android üreticisi ise uydu bağlantısını araştırmaya başladı. Qualcomm, bu yılın başlarında çiplerine bu teknolojiyi eklemek için bir uydu şirketiyle anlaşmıştı, ancak ortaklık kısa sürdü.

Qualcomm uydu bağlantısı için Iridium'la olan anlaşmasını feshetti

Qualcomm, Android telefonlara uydu tabanlı mesajlaşma ve acil durum hizmetleri getirme konusunda bazı planlarını ertelemiş gibi görünüyor. Uydu iletişim şirketi Iridium ile olan ortaklığını sonlandıran Qualcomm, Snapdragon Satellite platformunu erteledi.

İki şirket iş birliklerini ilk olarak bu yılın Ocak ayında duyurdu. Snapdragon Satellite platformu, Iridium'un Dünya yörüngesindeki uydu ağı aracılığıyla Android telefonlarda SMS ve acil durum özelliklerini aktif hale getirmeyi amaçlıyordu.

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Duyurudan neredeyse bir yıl sonra Iridium, Qualcomm'un ortaklığı iptal ettiğini açıkladı. Konuyla iligli yaptığı bilgilendirmede teknolojinin başarıyla geliştirildiğini ifade etti. Ancak akıllı telefon üreticilerinin beklendiği kadar bu teknolojiyi kullanmadığını söyledi.

Qualcomm ise Iridium'la olan anlaşmasını geçtiğimiz hafta feshettiğini bildirdi. Ortaklığın çökmesi, Snapdragon Satellite platformunun bazı teknik zorluklarla karşılaştığını da gösteriyor. Telefon üreticileri, şimdiye kadar üst düzey modelleri dışında Satellite çipini kullanmadı.

Ortaklığın sonlandırılması, uydu bağlantısını Android telefonlara getirmek isteyen Qualcomm için gerilemeye işaret ediyor. Ancak şirketlerin bu platformu benimsememesi ile uydu bağlantısı modasının kısa sürdüğünü söyleyebiliriz.

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