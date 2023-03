PUBG Mobile için 5. yaş güncellemesi! İşte yenilikler

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG Mobile, 5. yıl dönümünü 2.5 güncellemesi ve oyuncuların modlardan haritalara kadar kendi oyun içi içeriklerini oluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir inşa modu olan World of Wonder ile kutluyor.

PUBG Mobile'ın 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yeni alanlar, eşyalar ve ödüller geldiği gibi Ağır Silah ve Metro Royale modları da güncelleniyor. Yeni güncelleme ayrıca Cycle 4 Sezon 11 ve Royale Pass Month 21'de kilidi açılacak çeşitli yeni kozmetikler getiriyor.

PUBG Mobile 2.5 güncellemesi neler sunuyor?

Sonsuz olasılıklarla donatılan ücretsiz inşa modu World of Wonder oyunculara sunuldu. 16 Mart'ta başlayacak olan World of Wonder'ın heyecan verici sunumunun bir parçası olarak oyuncular, çok sayıda yeni harita ve oyun modunda bu yeni modun sunduğu olanaklara tanık olabilecek.

World of Wonder'ın Beta aşamasında, oyuncular düzenleme özelliklerine bizzat sahip olmak ve yaratıcı olmak için başvuru yapma şansına da sahip olacak. World of Wonder'ın düzenleme erişimi hakkında daha fazla detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

POCO X5 Pro PUBG testi!

World of Wonder testlerinin bir sonraki aşamasında savaş alanı; Erangel'in bazı ikonik konumlarından (Kuş Tüneği, Mercan Resifi, Yeşim Dünya ve tüm Erangel haritası) esinlenerek sıfırdan inşa edilebilecek ve oyun alanı haline getirilebilecek.

Oyuncular; tek bir kaydırma hareketiyle kopyalama, silme, çevirme, yakınlaştırma, uzaklaştırma, serbest görüş ve daha fazlasını yapabilecek ve özel olarak tasarlanmış bir dizi araç kullanarak farklı nesneler, malzemeler ve bina türlerini inşa edebilecek.

Yetişmekte olan oyun tasarımcıları bir dizi oyun cihazı ve nesne kullanarak gelişmiş özelliklerle oyun parametrelerini, PUBG MOBILE oynamanın yeni mekaniklerini ve yollarını gösterebilecek!

Sıfırdan başlamayı göz korkutucu bulanlar, önceden ayarlanmış iki oyun şablonuyla tasarıma başlayabilecek: Varsayılan klasik Battle Royale formatına sahip Erangel Modu ve World of Wonder kullanılarak oluşturulmuş yepyeni bir haritada 4'e 4 Takımlı Ölüm Maçı olarak çalışacak Craft Modu.

World of Wonder, denemek için resmi olarak önerilen ve en popüler yapıları gösteren bir öneri listesine de sahip olacak.

Oyuncular Erangel'deki iki yeni Hayal Meydanı'na giderek en sevdikleri mobil battle royale oyununa mutlu yıllar dileyebilir ve merkezdeki büyük sandık için yarışabilirler. ya da Erangel ve Livik çevresinde bulunan on küçük Hayal Mahallesini ziyaret ederek tedarik ödüllerini yükleyebilirler.

Düşman ateşine veya köprü geçişlerine kalkan olan renkli Blok Siper, erzakları geçmiş sezonlardan eşyalara veya tamamen yeni eşyalara dönüştüren Malzeme Dönüştürücü, oyuncuları havaya fırlatmak için kullanılabilen Seyyar Trambolin veya fırlatılabilir eşyaları ve oyuncuların kendilerini uçurmak için kullanacakları İki Amaçlı Top dahil olmak üzere yıl dönümü partisini canlandıracak dört yeni eşya da oyuna eklenecek.

Ayrıca 2.5 Güncellemesi Payload'da yeni bir ağır yük aracı ve Metro Royale'de yeni sarf malzemeleri ve oyuna yardımcı ödül mekaniği gibi oyuncu deneyimini geliştirecek güncellemeleri de getiriyor.