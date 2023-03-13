PUBG Mobile Avrupa Kadınlar Turnuvası'nda büyük başarı!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, e-spor dalında oldukça ilgi görüyor. Takım halinde yarışılan bu oyunda ülkemizin e-spor takımları başarıya doymuyor. PUBG Mobile Avrupa Kadınlar Turnuvası'da bu başarıların devamı niteliğinde. İşte kadınların başarısı hakkında tüm detaylar!

Galatasaray ESports, PUBG MOBILE Avrupa Kadınlar Turnuvası 2. sezon şampiyonu oldu

PUBG MOBILE'ın Doğu Avrupa ekibi tarafından 17 Şubat – 9 Mart tarihleri arasında European Wonder League (PMEWL) kadınlar turnuvası gerçekleşti. Heyecanlı çekişmelerin yanı sıra geceye temsilcimiz Galatasaray Esports damga vurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mücadele eden takımımız önemli bir başarı yakalayarak 9 Mart'ta turnuvanın şampiyonu oldu.

9 Türk takımının katıldığı turnuvanın ilk hafta gerçekleşen grup aşaması kıran kırana maçlara sahne oldu. A grubunu aynı zamanda ilk sezonun şampiyonu olan temsilcilerimizden Rise of Queens ekibi ilk sırada tamamlarken, Galatasaray Esports ise B grubunun lideri olmayı başardı.

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Türk kadın e-spor takımlarından önemli bir başarı

İlk hafta grup yarışmaları gerçekleşti ve gruplardan ilk üçe girenler finallere katılmaya hak kazandı. Finallerde 16 takımın yarıştığı turnuvaya 7 Türk takımı katılmayı başardı.

Final günü 75 puan toplayan Galatasaray Esports, toplamda 218 puan toplayarak turnuvanın şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Esports ise 161 puanla turnuvayı 3.sırada tamamladı. Böylelikle Avrupa'da düzenlenen PMEWL 2.sezonunda ilk üç takım içerisinde iki Türk takımı yer almış oldu.

Turnuva kapsamında; Galatasaray Esports, Beşiktaş Esports, Next Rüya Esports, S2G Esports, Rise of Queens, Respect Esports, Bonfire Esports kadın takımlarımız bizleri temsil etti.

Kadınların espor dalında yakaladığı başarı herkese örnek olabilecek düzeyde. Tüm takımlara başarılarının devamını diliyoruz.