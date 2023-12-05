Prophetic'in Yenilikçi Başlığı 'Halo' ile Rüyalarınızı Kontrol Edin

Prophetic'in yenilikçi başlığı 'Halo' ile rüyalarınızı kontrol etme ve istediğinizi yapabilme şansınız var. Bilinçli rüya teknolojisiyle gelen bu cihaz ve uyku sırasında gerçekleşen fantastik deneyimlerin kapılarını aralıyor.

Hayalinizdeki dünyayı yaratmak artık daha yakın. Prophetic'in yenilikçi başlığı "Halo" ile rüyalarınızı kontrol etme ve istediğinizi yapabilme şansınız var. Bilinçli rüya teknolojisiyle gelen bu cihaz ve uyku sırasında gerçekleşen fantastik deneyimlerin kapılarını aralıyor. Prophetic'in bu başlıkla birlikte sunduğu lüsid rüya deneyimi, birçok kişinin merakını uyandırmaya devam ediyor.

Bilinçli rüya teknolojisi: Halo

Bu yılın başlarında kurulan Prophetic adlı şirket, "Halo" adını verdikleri yenilikçi bir başlıkla dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde insanların rüyalarını kontrol etmelerini sağlayacak bir cihaz geliştiriyor. Artık bu cihazı kullanarak lüsid rüya görmeniz mümkün hale gelecek.

Lüsid rüya, uyku sırasında rüya görme yeteneği ve bu rüyaları kontrol etme durumu anlamına geliyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatlarında en az bir kez böyle bir deneyim yaşamıştır. Prophetic, bu deneyimi yaşamak isteyenlere yardımcı olmayı hedefliyor. Örneğin mühendislerin uykularında kod yazmalarına olanak tanıyacak bir teknoloji sunuyor.

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Prophetic, Elon Musk'ın Neuralink N1 beyin implantı şirketinin tasarımcısı Afshin Mehin ile iş birliği yapıyor. Bu sayede, uykuyu yeni bir kontrol seviyesine taşımayı amaçlıyor. "Halo" adı verilen cihaz, taç gibi takılıyor ve kullanıcıların rüyalarını kontrol etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bu sistem, ultrason ve beyin verilerini kullanarak çalışıyor

Halo, kullanıcıların ne zaman REM uykusunda olduklarını tespit etmek için ultrasondan faydalanıyor. Bunun yanı sıra EEG ve fMRI verilerini de kullanıyor. Oluşturulan bu makine öğrenimi modellerini kullanarak lüsid rüyayı teşvik ediyor. Şirketin planına göre, 2024 baharında Donders Enstitüsü'nden veri sağlayacak. Ayrıca, ürünleri 2025 yılının bahar aylarında 1.500 ila 2.000 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürecek.

Erken talep ve ön sipariş gelirleri tavan yapıyor!

Prophetic, ön siparişlerin açıldığı ilk birkaç hafta içinde yüz binlerce dolar gelir elde etti. Buna göre rakamlar, ürünlere büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu erken başarı, potansiyel olarak önemli bir kullanıcı kitlesinin, ürünü heyecanla beklediğine işaret ediyor. Erken talepler, şirketin ürünüyle ilgili beklenenden daha fazla ilgi karşısında nasıl bir strateji izleyeceğini ve müşteri memnuniyetini nasıl sağlayacağını da belirleyen kritik bir unsur olabilir.

Uzmanlar ne diyor?

Bazı uzmanlar, lüsid rüyanın gerçekten faydalı bir araç olup olmadığı konusunda şüphelerini ifade ediyor. Teknolojinin pratik kullanım alanı ve Halo'nun sağlık üzerindeki etkileri hala tam olarak anlaşılmamış durumda.

Halo gibi lüsid rüya teknolojilerinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve uzun vadeli sonuçlarını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanılıyor. Bu, sadece rüyaları kontrol etme becerisiyle sınırlı değil, aynı zamanda günlük yaşamda ve zihinsel sağlık üzerindeki potansiyel etkileri de içeriyor.

Sonuç olarak Prophetic'in Halo başlığı, rüya deneyimini daha da derinleştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir adım gibi görünüyor. Başarılı olması durumunda, insanlar artık rüyalarında istedikleri her şeyi yapabilirler. Buna, zamanda geçmişe gitmek, Messi ile maça çıkmak veya tavla oynamak da dahil. Ancak, bu teknolojinin gerçek potansiyeli ve etkileri zaman içinde ortaya çıkacaktır.

Peki siz Halo kullanarak rüyanızda ne yapmak isterdiniz? Yorumlarda buluşalım.