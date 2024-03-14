Prince of Persia: The Lost Crown Yeni Güncellemelerle Geliyor

2024 yılının başında çıkış yapan Prince of Persia: The Lost Crown, geçtiğimiz gün de güncelleme takvimiyle gündem oldu. Yapımcı Ubisoft'un X üzerinde yaptığı açıklamaya göre, oyun sene boyunca tam 4 tane büyük güncelleme ile karşımıza çıkacak.

Bu haber oyunun fanlarını oldukça sevindirirken, satışları da şimdiden artırmış gibi görünüyor. Eğer gelecek yenilikler de beklentileri karşılarsa, oyun sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte en önemli detaylar…

Prince of Persia: The Lost Crown, güncelleme ile geliyor!

2024 yılının yol haritasını ortaya koyan Ubisoft, oyunun ilk güncellemesini 20 Mart tarihinde alacağını söyledi. Warrior's Path adını alacak olan bu sürümde, permadeath modunun da gelmesi bekleniyor. Son derece zor olmasıyla bilinen bu modda, öldüğünüz zaman oyun tamamen bitiyor ve en baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca güncelleme kapsamında baş karakterimiz Sargon, 4 yeni kıyafete de sahip olabilecek.

Bir yılda tam 4 güncelleme

Tarihi henüz belli olmayan 2. güncellemeyle de Boss Rush modu altında daha önce hiç karşılaşmadığımız düşmanlar göreceğiz. Yazın gelecek Divine Trials ise, bizlere yepyeni lokasyonlar ve görevler sunacak. Bu üç güncellemenin de tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Ancak yılın ikinci çeyreğinde çıkması beklenen dördüncü ve son güncellemenin, DLC özelliği taşıyacağı ve oyunun hikayesine yeni bir soluk getireceği söyleniyor. Dolayısıyla bu sürümün ücretli olacağını tahmin ediyoruz. Tüm bu haberler, oyunun fanları tarafından da büyük bir sevinçle karşılanmış durumda.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft'un güncelleme stratejisi doğru mu? Siz hiç Prince of Persia: The Lost Crown oynadınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.