Popüler aksiyon oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu!

MMORPG oyunu Black Desert, birkaç günlüğüne ücretsiz oldu. Oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

MMORPG dünyasının en önde gelen yapımlarından Black Desert, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyuncular, herhangi bir ücret ödemeden oyunu indirip hemen oynayabilir. İşte Black Desert hakkında bilmeniz gerekenler…

MMORPG oyunu Black Desert, 9 Mart'a kadar ücretsiz oldu!

Black Desert, Pearl Abyss tarafından geliştirilip 2014 yılında yayınlandı. Birçok platformda yüz binlerce oyuncusu bulunuyor. Bu da onu en popüler yapımlar arasına sokuyor. Daha önce de bedava olan oyun, şimdi tekrardan kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu. 9 Mart saat 21.00'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyun normalde 19,00 TL. Şu anda yüzde 100 indirimli olarak gösterilerek 0 TL'den satılıyor. Öte yandan yer alan bilgilere bir kısıtlama mevcut. Bu da oyundan koleksiyon kartı kazanamamak.

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Black Desert'i bedava almak için şu adımları takip edin;

Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına gidin.

Hesaba Ekle butonuna tıklayın.

Hızlı temposu ve aksiyon dolu dövüşleri ile oyuncuları kendine çeken Black Desert, canlı grafikleri ile de dikkat çekiyor. Sahip olduğu devasa açık dünyasında düşman, canavarları ve bossları avlayabilirsiniz. Aynı zamanda kaleleri beraber fethetmek için klanınızdaki arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Öte yandan ticaret, balıkçılık, kimya, aşçılık, toplama ve avcılık gibi çeşitli işler de yapabilirsiniz.

Black Desert sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-530 2.9 GHz

Ekran kartı: GTS 250, GeForce 9800 GTX, Radeon HD 3870 X2

RAM: 4 GB

Depolama: 39 GB kullanılabilir alan

Not: Minimum 1280×720 çözünürlük gerekiyor

Tavsiye Edilen

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-650 3.2GHz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970, AMD RX 480

RAM: 8 GB

Depolama: 39 GB kullanılabilir alan

Not: 1920×1080 veya daha üstü çözünürlükte oynanabilir

Peki sizler kısa süreliğine ücretsiz olan Black Desert hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!