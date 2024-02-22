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POCO M6 Pro İncelemesi: Fiyat Performans Canavarı

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Akıllı telefon fiyatlarındaki artışla birlikte, kullanıcılar daha iyi bir fiyat performans oranı sunan cihazlara yöneliyorlar. Bu eğilim, POCO gibi yeni ancak başarılı bir giriş yapan markaların başarısını arttırıyor. Bu videoda, POCO M6 Pro modelini masamıza alıyoruz. İşte POCO M6 Pro inceleme!

Akıllı telefon fiyatlarındaki artışla birlikte, kullanıcılar daha iyi bir fiyat performans oranı sunan cihazlara yöneliyorlar. Bu eğilim, POCO gibi yeni ancak başarılı bir giriş yapan markaların başarısını arttırıyor. Bu videoda, POCO M6 Pro modelini masamıza alıyoruz. İşte POCO M6 Pro inceleme!

POCO M6 Pro inceleme: 13.999 TL'ye değer mi?

POCO M6 Pro satın almak için:

Xiaomi

Hepsiburada

POCO M6 Pro, akıllı telefon pazarında uygun fiyatla amiral gemisi özellikleri sunan cihazlar arasında dikkat çekiyor. ShiftDelete.Net ekibinden Alperen'in incelemesiyle, POCO M6 Pro'nun detaylarına bir göz atıyoruz. Keyifli seyirler!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, günümüzde pazarın en popüler ürünleri haline geldi. POCO M6 Pro da bu trende hızla adapte oluyor. Orta seviye bir fiyata, amiral gemisi özellikler sunan bu cihaz, kullanıcılarına etkileyici ve yormayan bir görsel deneyim sunuyor, özellikle 120Hz Flow AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Helio G99-Ultra çipsetiyle performans konusunda da beklentileri karşılıyor.

POCO M6 Pro, fotoğraf ve sosyal medya kullanımına önem verenler için de oldukça cazip. 64 Megapiksel üçlü kamerası ve OIS desteğiyle profesyonel düzeyde içerik oluşturmanıza olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliğiyle de ön plana çıkan cihaz, 67W turbo şarj desteğiyle kullanıcılarına pratik bir şarj deneyimi sunuyor.

POCO M6 Pro teknik özellikleri

ÖzelliklerPoco M6 Pro 4GİşlemciMediaTek Helio G99-UltraGPUMali-G57 MC2Ekran6.67 inç 120Hz, FullHD+ (1080 x 2400), AMOLED, 1300 nit parlaklıkRAM8GB / 12GBDepolama256GB / 512GBSD kart desteğiVarÖn Kamera16 Megapiksel f/2.5,

1080p@30/60fpsArka Kameralar-64 Megapiksel ana, f/1.8, 25mm, OIS

-8 Megapiksel geniş f/2.2

-2 Megapiksel makro f/2.4Batarya5,000 mAh, 67W şarjRenk SeçenekleriSiyah, Mavi, Mor

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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