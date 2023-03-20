Poco F5 çıkış tarihi paylaşıldı. Resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen cihaz hakkında pek çok bilgi mevcut. İşte detaylar...

Xiaomi'nin alt markası olan Poco, geçmişte piyasaya sürdüğü cihazlarla "amiral gemisi katili" lakabını kazandı. Geçtiğimiz günlerde ise X5 serisini tanıtan şirket, şimdi de Poco F5 cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Öyle ki, bazı iddialara göre Poco F5 çıkış tarihi belli oldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Poco F5 çıkış tarihi belli oldu: 6 Nisan

Geçtiğimiz günlerde X5 serisini tanıtan Poco, merakla beklenen F5 cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 91 Mobiles'ın kaynaklarına göre şirket, cihazı 6 Nisan tarihinde tanıtacak. Yaklaşan cihazın, selefi gibi "amiral gemisi katili" lakabını alması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmadığını belirtelim.

Şirket, yakın zamanda telefonu duyurabileceği için, önümüzdeki günlerde yeni tanıtımları görebiliriz. Cihaz, raporlara göre Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciyle birlikte gelecek. Poco akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızı, 1.400 nite kadar parlaklık, HDR10+ desteği ve 1.920 Hz PWM karartma ile 6.67 inç QHD+ AMOLED panel alacağı söyleniyor.

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12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ve Android 13 mobil işletim sistemi ile gelecek olan Poco F5, arkada 50MP birincil sensör, 8MP ve 2MP olmak üzere iki adet ikincil sensörden oluşan üçlü bir kamera sistemi kullanabilir. Ön tarafta ise cihaz 16MP kamera ile bizleri karşılayacak. Cihazın 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği ile 5.500mAh bataryadan güç çekebileceği de söylentiler arasında.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Poco F5 Pro'nun da sızıntıları ortaya çıktı. Buna göre cihazın içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Baz modelde 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama sunulacak. Cihaz, 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızı sunan, 1440×3200 piksel, yani QHD+ çözünürlükte ve 526 ppi OLED bir panel kullanacak.

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