PlayStation Plus Ekim Kataloğu Açıklandı

Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetini büyütmeye devam ediyor. PS Plus'ın Deluxe ve Extra katmanları için sunulacak yeni oyunlar da belli oldu. Outlast 2 ve Gotham Knights gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetini büyütmeye devam ediyor. PS Plus'ın Deluxe ve Extra katmanları için sunulacak yeni oyunlar da belli oldu. Outlast 2 ve Gotham Knights gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. İşte PlayStation Plus Ekim kataloğu.

PlayStation Plus Ekim kataloğu (Deluxe ve Extra)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe kullanıcıları için 17 Ekim'de yayınlanacak oyunlar açıklandı. Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bu ayın odak noktası korku yaşatacak yapımlar oldu.

Hizmete eklenen korku oyunları arasında Alien: Isolation, Dead Island: Definitive Edition, Outlast 2 ve The Dark Pictures Anthology: House of Ashes bulunuyor. Ancak farklı deneyimler isteyenler için Gotham Knights gibi oyunlar da sunuldu.

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2019'un en beğenilen yapımlarından biri olan Disco Elysium da PS Plus üyelerine sunulacak. Ödüllü oyun, sürükleyici bir rol yapma deneyimi vadediyor.

PlayStation Plus Deluxe ve Extra (Ekim)

Gotham Knights (PS5)

Disco Elysium (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5)

Alien: Isolation (PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

FAR: Changing Tides (PS4, PS5)

Gungrave G.O.R.E. (PS4, PS5)

Eldest Souls (PS4, PS5)

Röki (PS4, PS5)

PlayStation Plus Deluxe Klasikler

Tekken 6 (PS4, PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4, PS5)

IQ Final (PS4, PS5)

Ape Escape Academy (PS4, PS5)

PlayStation Plus Deluxe için sunulan Klasikler kataloğu da dikkat çekiyor. İlk olarak PlayStation Portable'da sunulan Tekken 6 ve SoulCalibur: Broken Destiny bu ayın merak uyandıran oyunları oldu.