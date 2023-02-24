PlayStation Plus, 3.177 TL değerindeki oyunları ücretsiz veriyor!

Sony'nin abonelik bazlı oyun servisi Playstation Plus, dün yapılan State of Play etkinliğinde mart ayında verilecek oyunları paylaştı. Classic, Premium ve Extra abonelik seçeneklerine yeni oyun getiren sistemin bu ay ücretsiz verdiği oyunların toplam değeri 3.177 TL şeklinde. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Playstation Plus mart ayı oyunları belli oldu!

Dün yapılan ve pek çok yeni oyunun duyurulduğu State of Play etkinliğinde belli olan PS Plus oyunları oldukça heyecan verici. İçerisinde yeni çıkmış büyük çaplı AAA kalitede oyunlar da bulunan listeyle birlikte Premium ve Extra abonelik sahiplerine sunulan katalog da genişleyecek. Mart ayı için verilen oyunlar 7 Mart ile 4 Nisan tarihlerine arasında kütüphaneye eklenilebilir.

Playstation Plus mart ayında verilecek oyunlar şu şekilde:

Battlefield 2042 (PS4/5- Classic, Premium, Extra)

Minecraft Dungeons (PS4- Classic, Premium, Extra)

Code Vein (PS4- Classic, Premium, Extra)

Uncharted 4: Legacy of Thieves Collection (PS4/5 – Premium, Extra)

Ghostwire: Tokyo (PS4/5 – Premium, Extra)

Rainbow Six: Extraction (PS4/5- Premium, Extra)

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Battlefield 2042, çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Çıkmadan önce devasa haritalar ve vadettiği büyük sunucuları nedeniyle çok ilgi toplamıştı. Sonrasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle fiyaskoya dönen oyun, güncellemeler ile birlikte bir nebze de olsa toparlanmayı başardı.

Uncharted 4: Legacy of Thieves Collection ise pek çoğumuzun bildiği Uncharted 4 oyunuyla yan oyun olan Uncharted: The Lost Legacy oyununun birleşmiş hali. PlayStation özel oyunlarının en önde gelen serilerinden biri olan Uncharted, son iki oyunuyla da bu niteliğini korumaya devam ediyor.

Playstation Plus abonelik planları