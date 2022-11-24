PlayStation 6 hakkında ilk bilgiler geldi! İşte çıkış tarihi

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Sony, PlayStation serisiyle birlikte oyun konsolları sektörünün en büyük isimleri arasında yer alıyor. İki yıl önce PlayStation 5'i tanıtan şirket, Microsoft ile içinde bulunduğu yarışta öne geçmek için gözünü serinin bir sonraki oyuncusuna çevirdi.

PlayStation 6, 2028'de sahne alacak

Sony, PlayStation 5 serisiyle birlikte büyük başarılar elde etti. Öyle ki ilk çıktığında yüksek satış değerlerine ulaşan şirket, yaşanan çip krizinden az da olsa etkilendi. Şirket, hali hazırda bulunan son oyun konsolunu çıkardığında 7 yıllık döngüye sadık kalacaklarını belirtmişti. Görünen o ki öyle de olacak.

Microsoft'un bu yılın başında Call of Duty gibi yapımlarla sektörde yer edinen Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alması, oyun dünyasını derinden sarstı. Bu gelişme sonrası Sony gibi rakip şirketlerin hisselerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı. Akabinde teklifle ilgili soruşturma başlatıldı. PlayStation 6 çıkış tarihi de soruşturma verileri ışığında ortaya çıktı.

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69 milyar dolarlık satın alımı kabul ettirmek için AB rekabet kurulu ile tartışma içerisinde olan Microsoft, özellikle Call of Duty oyunu yüzünden Sony ile karşı karşıya gelmişti. AB ve ABD'li rekabet kurumları; Call of Duty, Warcraft ve Candy Crush gibi çeşitli büyük oyunların geliştiricisi olan Activision-Blizzard'ın Microsoft'a satılmasıyla rekabetin baltalanacağını düşünüyor.

Ancak Microsoft ise bu anlaşmayı, mobil oyun sektöründe Tencent'e rakip olmak amacıyla yürüttüğünü belirtiyor. Soruşturmadan kaçınmak isteyen şirket, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 10 yıllık Call of Duty yayınlama sözü verse de Sony'nin eleştirilerine maruz kalmıştı. Sony, Call of Duty'nin 10 dolarlık Xbox Game Pass'te olmasıyla, PlayStation'da 70 dolara satılmasının eş değer olmadığını dile getirdi.