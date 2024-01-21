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PlayStation 5 Slim Türkiye'de Satışa Sunuldu

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PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital, Türkiye'de satışa sunuldu. Sony'nin beşinci versiyonu olan PlayStation 5, uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Sony'nin PlayStation 5 serisine uygun fiyat etiketiyle dahil olan PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital, ekim ayında tanıtıldı ve artık Türkiye için satışta.

PlayStation 5 Slim, 32.499 TL'den satışa sunuldu

PlayStation 5 Slim, iki farklı seçenekle Türkiye pazarına giriş yaptı. Bilkom distribütörlüğünde satışa sunulan konsollar 32 bin 299 TL'den başlayan fiyatlarla sahne aldı. Şirket, satış paketinde sadece 1 DualSense olduğunu ve yoğun talep nedeniyle kişi başına 1 cihaz satışına izin verildiğini belirtiyor.

Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları şu şekilde;

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Bundle Set: 32.299 TL

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu Bundle Set: 32.499 TL

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PlayStation 5 Slim teknik özellikleri

ÖzelliklerPlayStation 5 SlimİşlemciAMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHzGPUAMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHzRAMGDDR6 16 GBDepolama1 TB SSDDisk OkuyucuUltra HD Blu-ray, 100GB/discGörüntü4K, 120HzPort1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMIAğ ÖzellikleriGigabit Ethernet, Wi-Fi 6

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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