Peugeot'un geleceği bu konseptte!

Peugeot Inception Concept, sahip olduğu farklı tasarım ve teknoloji ile Fransız üreticinin geleceğine ışık tutuyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen ve ShiftDelete.Net olarak yerinde takip ettiğimiz CES 2023 fuarı birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Birçok otomobil üreticisinin katıldığı organizasyonda konsept modeller de oldukça dikkat çekiciydi. Fuarda tanıtılan konsept otomobillerden biri de Peugeot Inception Concept oldu. Fransız üreticinin yeni teknolojilerini tanıttığı konsept modelini yerinde inceledik.

Peugeot Inception Concept geleceğe ışık tutuyor

Latincede 'Başlangıç' anlamına gelen 'Inceptio' kelimesinden türetilen konsept modelin ismi, Peugeot için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Fransız üreticinin geleceğine ışık tutan konsept otomobil, sahip olduğu farklı tasarım ve teknolojiyle de bunu kanıtlar nitelikte.

Ön bölümde aslan pençesi görünümlü aydınlatma grubu öne çıkıyor. Oldukça agresif bir tasarıma sahip olan araçta yeni Peugeot logoları da ön planda tutuluyor. Arka bölümde ise yine Peugeot'un imzası niteliğinde olan üçlü LED stop lambasını görmek mümkün. Aracın bu kısmında Peugeot yazısının da yine aydınlatmalı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.

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Stellantis'in STLA platformu üzerinde yükselen model, Peugeot'un gelecek modellerinden izler taşıyor. Fransız üreticinin önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni elektrikli otomobillerde de bu tasarım izlerini görmek mümkün olacak.

İç bölüme geçtiğimizde de oldukça farklı bir kokpit bizleri karşılıyor. Dikdörtgen formlu direksiyon ve silindirik dijital göstege ekranı ise ilk dikkat çeken detaylar oluyor. Araçta herhangi bir gaz ya da fren pedalına yer verilmemiş olması da otonom sürüş teknolojisinin bir yansıması. Araçtaki koltuk tasarımının da oldukça farklı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Konsept otomobilin teknik özelliklerine geçecek olursak; 680 beygir güç üretebilen elektrik motoru bu aracı harekete geçiriyor. Dört tekerlekten çekiş sunan bu elektrikli konsept otomobilin 100 km/s hıza ulaşması ise sadece 3 saniyeden kısa sürüyor.

Peugeot Inception Concept modelinde yer alan 100 kWs'lık batarya ise araca 800 kilometrelik bir menzil sağlıyor. Konsept otomobil, gelişmiş batarya teknolojisi sayesinde 5 dakikalık şarj ile 150 kilometrelik bir menzile kavuşuyor. Konsept otomobil ayrıca kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.

Peugeot Inception konsepti hem tasarımı hem de teknolojisi ile gerçekten gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Peki siz Peugeot'un yeni konsept otomobili hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.