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Peugeot 208, 2022 fiyat listesi

Teknoloji Haberleri

Peugeot 208, 2022 fiyat listesi

Ülkemizde çok sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Peugeot 208 modelinin fiyat listesi ile karşınızdayız.

Peugeot 208, 2012'den bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza attı. Özellikleri ve tasarımıyla B segmentinde öne çıkan otomobil, son zamanlarda döviz kuru ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı yapılan zamlardan doğrudan etkilendi. Peki Peugeot 208 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik.

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Peugeot 208 özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Peugeot 208; üç motor seçeneğiyle satışta. Otomobilin silindir hacmi ve silindir sayısı, tüm seçeneklerde aynı. Burada şanzıman, beygir, tork ve yakıt tüketimlerinde değişiklikler söz konusu. 1,2 PureTech; 75 hp güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla gelen otomobilin karma yakıt tüketimi 4,1 litre.

İkinci seçenekte 100 hp güç ve 205 Nm tork üretimi mevcut. Turbo beslemeli motorda 8 ileri tam otomatik şanzıman ve karma 4,3 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Üçüncü seçenekte 130 hp güç ve 230 Nm tork karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 8 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun karma yakıt tüketimi ise 4,5 litre. Üç seçeneğin de benzinli olduğunu ekleyelim.

Otomobilde Prime, Prime Selection, Allure Selection ve GT olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Yorgunluk Tespit, Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu, Şerit Konumlama Asistanı, Aktif Şerit Takip, Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Kör Nokta Uyarı ve Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi gibi güvenlik özellikleri ise sadece üst seviye GT paketinde sürücülere standart olarak sunuluyor.

Peugeot 208 fiyat listesi

MODELLER2022 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT490.000 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8568.000 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8605.000 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8677.500 TL

Peugeot 208 opsiyon fiyat listesi

OPSİYONLARVersiyonlar%70 ÖTV'li Anahtar Teslim Fiyatı%80 ÖTV'li Anahtar Teslim FiyatıMetalik BoyaACTIVE PRIME, PRIME SELECTION, ALLURE SELECTION, GT1.889 TL2.000 TLÖzel Metalik Boya (Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi)ACTIVE PRIME, PRIME SELECTION, ALLURE SELECTION, GT3.542 TL3.750 TL10¨ Dokunmatik Ekran & 3D NavigasyonALLURE SELECTION10.389 TL11.000 TLKablosuz ŞarjALLURE SELECTION, GT1.889 TL2.000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peugeot 208 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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