PAÜ'den akciğer kanserinde TÜBİTAK destekli proje

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesinin küçük hücreli akciğer kanserine yönelik hazırladığı araştırma projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, PAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Elvan Tokgün'ün yürütücülüğünü üstlendiği araştırma projesi, küçük hücreli akciğer kanserinin oluşumu, yayılması ve tedaviye neden bazı hastalarda yeterli yanıt vermediğinin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Araştırmada, hastalardan alınacak örnekler ile laboratuvar ortamında oluşturulacak hücre modelleri incelenecek.

Elde edilecek veriler doğrultusunda, hastalığın erken tanısına katkı sağlayabilecek yeni biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve gelecekte kullanılabilecek yeni tedavi yöntemlerine ışık tutulması hedefleniyor.

Tıp, biyoloji ve eczacılık alanlarından araştırmacıları bir araya getiren çalışmada, özellikle kanser hücrelerinin enerji üretim sistemi üzerinde durulacağı belirtildi.

Kaynak: AA