Haberler

PAÜ'den akciğer kanserinde TÜBİTAK destekli proje

PAÜ'den akciğer kanserinde TÜBİTAK destekli proje
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale Üniversitesi'nin küçük hücreli akciğer kanserine yönelik araştırma projesi, TÜBİTAK 1001 programından destek aldı. Proje, kanserin oluşumu, yayılması ve tedavi direncini araştırarak erken tanı ve yeni tedavi yöntemlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesinin küçük hücreli akciğer kanserine yönelik hazırladığı araştırma projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, PAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Elvan Tokgün'ün yürütücülüğünü üstlendiği araştırma projesi, küçük hücreli akciğer kanserinin oluşumu, yayılması ve tedaviye neden bazı hastalarda yeterli yanıt vermediğinin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Araştırmada, hastalardan alınacak örnekler ile laboratuvar ortamında oluşturulacak hücre modelleri incelenecek.

Elde edilecek veriler doğrultusunda, hastalığın erken tanısına katkı sağlayabilecek yeni biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve gelecekte kullanılabilecek yeni tedavi yöntemlerine ışık tutulması hedefleniyor.

Tıp, biyoloji ve eczacılık alanlarından araştırmacıları bir araya getiren çalışmada, özellikle kanser hücrelerinin enerji üretim sistemi üzerinde durulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! İstemeye istemeye söyleneni yaptı
Böyle böyle yetişiyorlar: O anlar saniye saniye kaydedildi

Böyle böyle yetişiyorlar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: Emlakçı konum göndermiş

Müdahale ederken öldü: Silahlı saldırıda emlakçı bakın ne yapmış
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi