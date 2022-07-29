Ordu haberleri! TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'daki yarışmaların açılışı

Yarışmaya katılanların çalışmaları

Etkinlik alanından görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in konuşması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in konuşması TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı

ORDU - TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.

Karadeniz topraklarını karış karış gezecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin durağı Ordu oldu.

Ordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen TEKONFEST kapsamında, "Karma Sürü Simülasyon Yarışması", "Sürü Robotlar Yarışması", "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması" ve "Tarımsal İKA Yarışması" yapılıyor.

Etkinlik, T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesinin yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçen herkese ve katılım gösteren öğrenciler ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkiye'nin kritik ve tarihi bir eşiği atladığını, tarih boyunca yüklendiği misyonu medeniyetin yeniden taşımaya hazırlandığını vurgulayan Kacır, "Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesine imza atıyor. Türkiye bugün kritik savunma sanayi ürünlerini başkalarından satın almanın peşinde koşan bir ülke değil artık. Türkiye kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleri ve kabiliyetleriyle karşılayabilen hem kendi hedefleri doğrultusunda hem dost ve ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilen bir ülke." dedi.

Kacır, Türkiye'nin yüksek teknolojide geliştirdiği insansız hava araçlarıyla dünyanın bir numarası olmayı başarmış bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye kritik sistemleri, platformları ve bu platformların alt sistemlerini, bileşenlerini çekirdek teknolojilerini kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke. Bu, güçlü bir irade sayesinde oldu. Bu, yıllarca süren çaba, gayret, alın teri sayesinde oldu. Şimdi bize düşen bu başarıyı daha yüksek seviyelere taşımak ve sadece savunma sanayinde değil, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerine imza atmak. Bugünün dünyasında tam bağımsız olmak istiyorsak ki bu bizim için tercih değil, mutlak bir zorunluluk. Ülkemizin refahını, özgürlüğünü sürdürmek istiyorsak mutlaka tam bağımsızlık politikalarına sahip çıkmalıyız ve bugünün dünyasında tam bağımsız olmak istiyorsak mutlaka savunma sanayindeki başarıyı diğer alanlarda da gerçekleştirmeliyiz."

"Enerjiden tarıma, finanstan sağlığa, gıda teknolojilerine tüm alanlarda kritik ihtiyaçlarımızı kendi kabiliyetlerimizle karşılayabilen bir ülke olmalıyız." diyen Kacır, şunları kaydetti:

"İşte bu yolculuğun adı Milli Teknoloji Hamlesi. Türkiye'nin aydınlık yarınlara en güçlü şekilde yürümesinin adı Milli Teknoloji Hamlesi. Milli Teknoloji Hamlesinin sahibi gençlerimiz. İşte bu yarışmalara katılan, bu yarışmalarda hayal kuran, araştıran, geliştiren geleceğe imza atmaya hazırlanan gençlerimiz. Bu yarışmalardan sonra Türkiye'nin kritik kurumlarında kritik firmalarında yüksek teknoloji projelerine dahil olan, Ar-Ge takımlarına öncülük eden kendi girişimlerini kuran ve kuracak olan gençlerimiz. Bizim en büyük kuvvetimiz en büyük kuvvet çarpanımız genç ve dinamik nüfusumuz."

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise Karadeniz'in en nadide şehirlerinden Ordu'da böyle bir festivalin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü temsil etmeliyiz. İnşallah sizlerin arasında milli teknolojiye katkı yapacak, Nobel ödüllü nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Biz bunun için dua ediyoruz. Burada binlerce öğrencimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli." dedi.

Vali Sonel, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de eski bir TÜBİTAK'lı olarak, hayatının 50 yılı Ar-Ge ile geçen biri olarak bugün kendisinin en mutlu günlerinden birisi olduğunu anlattı.

Festivalin, teknolojiye düşkün insanların bir arada bulunduğu büyük bir şölen olduğunu aktaran Güler, "Gördüğüm şey şu, büyük bir rüzgar yakaladık Cumhurbaşkanımızın başkanlığında. Zaten tarihi yazan milletimiz şimdi yeni bir tarih daha yazıyor. Geleceği yazıyoruz sizlerle birlikte. Yaptığımız çalışmalarla dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak tarihte zaten yer almış olan ülkemiz şimdi yeni bir çığır açıyor." diye konuştu.

Açılış programına Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmalara 14 bin 952 takım başvurusunun alındığı TEKNOFEST, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.