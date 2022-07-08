OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

Geçtiğimiz yıllarda Nokia, 5G altyapı konusunda büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Hatta yaklaşık olarak 129 milyar Euro'yu bulduğu belirtiliyor. Fakat Nokia bir süredir OPPO ile patent anlaşmazlıkları yaşadığı için istediği adımları atamıyordu.

Nitekim şirket, bir süre önce OPPO'ya 4 ayrı ülkede 4G ve 5G patentleri için dava açtığını açıkladı. Buna cevap niteliğinde ise OPPO, 9 farklı ülkede ayrı davalar açarak karşılık verdi. Fakat bugün itibariyle Almanya'da kazanan belli oldu.

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Nokia, 3 ayrı bölgesel Alman mahkemesinde OPPO'ya karşı beş patent ihlali nedeniyle toplamda 9 dava açmıştı. Hatta 129 milyar Euro'luk yatırımını tehlikeye attığını söylüyordu. Nitekim bugün toplanan Alman Bölge Mahkemesi, Nokia ve OPPO arasındaki davada yeni bir karar aldı.

Mannheim Bölge Mahkemesi tarafından alınan kararda, Nokia'ya OPPO'ya karşı cease-and-desist order, olarak geçen durdurma emrini verdi. Başka bir değişle Nokia'yı haklı buldu ve Çinli şirketleri patent ihlallerinden dolayı yasakladı.

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İlgili kararın ardından OPPO'nun itiraz ettiği, ancak hakimin Çinli firmayı geçersiz bir lisans sahibi olarak gördüğü, bu nedenle de itirazı reddettiği ortaya çıktı. Ayrıca Nokia'nın Daimler ve Lenovo davalarını kazanan avukatları ekibine alarak sürece 1 adım önde başladığı belirtiliyor.

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