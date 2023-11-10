Oppo ve Hasselblad, 2024 telefonları için yeni HyperTone Kamera Sistemlerini birlikte geliştirecek

Oppo ve Hasselblad, 2024 telefonları için yeni HyperTone Kamera Sistemlerini birlikte geliştirmek üzere anlaşma imzaladı. HyperTone Kamera Sistemi, netliği artırırken gürültüyü azaltıyor ve daha temiz ayrıntılar sunuyor. Oppo'nun kameralarının ana özelliklerinden biri Hasselblad Portre Modu. Bu ortaklıkla gelecekteki Oppo Find serisi amiral gemilerinde kullanılacak.

Oppo ve Hasselblad'ın bugün yaptığı açıklamaya göre, 2024 telefonları için yeni HyperTone Kamera Sistemlerini birlikte geliştirmek üzere başka bir anlaşma daha imzalandı. Bu, iki markanın ilk işbirliği değil, bu nedenle duyuru, teknoloji meraklıları için sürpriz değil.

Oppo ve Hasselblad HyperTone kameralar üretecek

Oppo'ya göre HyperTone Kamera Sistemi, AI RAW füzyonunu kullanarak netliği yüzde 30 artırırken gürültüyü yüzde 60 azaltıyor. Ancak yeni algoritma, işlem sonrasında kullanıcılara daha temiz ve net ayrıntılar sunmak için yüzde 400 daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyuyor.

Ayrıca Çinli şirket, HyperTone Kamera Sisteminin ProXDR teknolojisinden birinin ekranda sekiz kat daha fazla dinamik aralığın kilidini açabildiğini ve böylece fotoğrafların görüntülenmesini çok daha gerçekçi hale getirdiğini söylüyor. Oppo, ProXDR'yi Ultra HDR standardıyla uyumlu hale getirmek için çok çalıştığını doğruladı.

Oppo'nun kameralarının ana özelliklerinden biri Hasselblad Portre Modudur. HyperTone Kamera Sisteminin HyperTone Engine adı verilen başka bir bileşeni sayesinde bu mod, yüzün çok fazla aydınlatılmasını önleyen, ışık ve gölgeyi yumuşatan 3D portreler oluşturur. Ayrıca Hasselblad Portre Modu, daha doğru cilt tonları ve sinematik bokeh efektleri sunmayı da vadediyor.

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Yukarıdaki tüm kamera özellikleri, yeni Oppo ve Hasselblad girişim ortaklığı tarafından daha da geliştirilecek ve ilk sonuçlar, 2024'te gelmesi beklenen gelecekteki Find serisi amiral gemilerine yerleştirilecek.

Bu ortaklığın son dikkat çeken modeli OPPO Find N3 olarak karşımıza çıkmıştı. Sony'nin yeni 48 megapiksellik LYTIA-T808 1/1.43-inç sensörüyle güç verilen OIS'li geniş açı kamerayı, 48 megapiksellik 1/2-inç ultra geniş açı kamerayı ve 64 megapiksellik 3x optik zoom sunan OIS'li 1/2-inç telefoto kamerayı bir araya getiren telefon oldukça dikkat çekmişti.

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