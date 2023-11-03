Oppo Find X7 Pro'nun Kamerası Belli Oldu

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamında başarılı bir yılı geride bırakan Oppo, Find serisiyle önemli başarılar elde eden şirket, amiral gemisi için çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi ve vivo'nun ardından Oppo Find X7 Pro da Sony LYT-900 kullanacak.

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamında başarılı bir yılı geride bırakan Oppo, yükselişini devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Find serisiyle önemli başarılar elde eden şirket, amiral gemisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi ve vivo' X100 Pro+'nun ardından X7 Pro da Sony LYT-900 kullanacak

Her yılın ilk çeyreğinde Find X serisiyle sahne alan Oppo, yükselen grafiğine yakışır bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda hazırlandığı seri hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe seri, kamera tarafında oldukça güçlü olacak.

Akıllı telefon dünyasındaki sızıntılarıyla adından söz ettiren Digital Chat Station, yeni bir rapor sızdırdı. Buna göre serinin en güçlü oyuncusu Oppo Find X7 Pro, 1 inçlik Sony LYT-900 ile gelecek. Sensör, Xiaomi 14 Ultra ve vivo X100 Pro+'ta da kullanılacak. Üç şirket de sensörün testlerinden oldukça memnun.

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Daha önce Geekbench'te görünen serinin standart modeli, performans arenasına 16 GB RAM bellek ve MediaTek Dimensity 9300 ile çıkmıştı. Bu bilgilerin dışında henüz çok fazla detay yok. Dilerseniz Oppo serisinin selefine bir kez daha göz atalım;

Oppo Find X6 özellikleri!