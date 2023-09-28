OPPO A18 Modeliyle Akıllı Telefon Sektöründe Büyümeye Devam Ediyor

OPPO, A serisini genişletmeye devam ederek akıllı telefon sektöründeki payını arttırıyor. OPPO A18 modeli, tasarım ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. MediaTek Helio G85 işlemcisi ve 5000 mAh bataryasıyla fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefon sektöründeki payını arttırmaya devam eden OPPO, A serisini büyütmeye devam ediyor. Son olarak OPPO A18 modelinin lansmanını gerçekleştiren teknoloji devi, yeni cihazıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar.

OPPO A18, neredeyse A38'in bir kopyası!

Su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacak şekilde tasarlanan OPPO A18, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle A38 modeliyle benzerlik göstermesiyle dikkatleri üzerine topladı. MediaTek Helio G85 işlemcisiyle birlikte tanıtılan cihaz, tam anlamıyla bir fiyat/performans ürünü olarak nitelendiriliyor.

6,56 inçlik ekran boyutu, 720 nitlik ekran parlaklığı ve 90 Hz'lik yenileme hızıyla orta seviyede bir görüntüleme performansı sunan OPPO A18, 4 GB'lik bir RAM kapasitesinden güç alıyor. Cihaz donanımına 5000 mAh'lik bir batarya kazandırılarak tatmin edici bir batarya performansı hedeflenmiş gibi görünüyor.

Fiyat performans canavarı Oppo A79 5G'nin özellikleri belli oldu!

Parlak siyah ve mavi renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulan model, işletim sistemi tarafında Android 13 tabanlı ColorOS 13.1'i kullanıyor. Lansmanınına rdından kısa sürede satışa sunulması beklenen modelin satış fiyatı, henüz bilinmiyor. Fakat tevatürler, modelin son derece uygun fiyatlı olacağına delalet ediyor.

OPPO A18 Özellikleri

Özellik AdıOPPO A18 Ekran Boyutu6,56 inçEkran Yenileme Hızı90 HzEkran Parlaklığı720 nitİşlemciMediaTek Helio G85RAM4 GB + 4 GB Sanal RAMDepolama128 GB (genişletilebilir)Arka Kamera8MP Ana Kamera + 2MP Derinlik KamerasıÖn Kamera5 MPBatarya5,000 mAhİşletim SistemiColorOS 13.1 (Android 13)Bağlantı SeçenekleriUSB-C, 3.5mm, 4G LTE, WiFi, Bluetooth, GPS

Peki, sizler cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce de OPPO A38 ile dikkat çekici seviyede bir benzerlik göstermiyor mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.