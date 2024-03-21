OpenAI'nın GPT Store'u Telif Hakkı İhlali İddialarıyla Karşı Karşıya

Son dönemlerde yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bu alanda öne çıkan OpenAI şirketinin GPT Store'u devreye alarak herkesin özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturabilmesine imkan tanıması da bu gelişmelerden birisi oldu. Ancak son gelişmelere göre OpenAI, ciddi bir sorunla karşı karşıya.

GPT Store, telif haklarını ihlal mi ediyor?

OpenAI, ocak ayında hayata geçirdiği GPT Store ile kullanıcıların ihtiyaçlarına özel GPT modellerini bulabilmelerini ve kullanmalarını sağlıyor. Fizik sorularının çözümünden görsel üretimine, coğrafi bilgilerin sunumundan yazılım geliştirmeye kadar geniş yelpazede amaca hizmet eden GPT modellerinin yer aldığı platform, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Sadece aylık 20 dolar ödeyen ChatGPT Plus kullanıcılarının erişebildiği GPT Store'da özelleştirilmiş bir GPT yayınlamak da bir hayli kolay. Sadece neye hizmet edeceğinin yazılı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani programlama bilgisine gerek duyulmuyor. Ancak bu, bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Ubisoft, yapay zeka NPC diyaloglarını tanıttı! Beğenen olmadı

Aktarılan bilgilere göre GPT Store'da Disney ve Marvel gibi markalara ait içeriklerle ilgili telif haklarını ihlal eden GPT modelleri ortaya çıktı. Bununla birlikte iş insanı Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve ünlü komedyen Joe Rogan gibi tanınmış kişileri taklit eden modeller de keşfedildi.

Rapora göre durum daha da kötü olabilir. Öyle ki paylaşılan bilgilere göre GPT Store'da kız arkadaşmış gibi davranan, hatta jailbreak yapma girişimlerinde bulunan GPT modelleri de bulunuyor ve bunlar endişe yaratıyor. Aslına bakacak olursak OpenAI, oluşturulan modelleri insandan da yardım alarak kontrol ediyor. Yani bir denetleme sürecinden geçiyor. Ancak görünen o ki bu konuda pek de başarılı değil gibi görünüyor.

OpenAI'ın bu sorunlar için bir adım atması bekleniyor. Şirketin GPT Store'u bir süreliğine erişime kapatıp, gerekli önlemleri alana kadar kapalı tutabileceği tahmin ediliyor. Firmanın ne yapacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI, nasıl bir adım atacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.