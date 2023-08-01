OpenAI'nin ChatGPT Android Uygulaması Türk Kullanıcılara Sunuldu

OpenAI tarafından geliştirilen ve üretken yapay zeka sistemlerini kullanıcılar ile buluşturan ChatGPT'nin resmi Android uygulaması Türk kullanıcılara sunuldu. ChatGPT'nin Android sürümü, Türkiye'de ve birçok ülkede kullanıma açıldı. Uygulama, iOS platformunda olduğu gibi ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak en iyi performans için Plus sürümüne yükseltme yapılması öneriliyor. ChatGPT Android uygulaması, basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olup, Android cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulama, Google Play Store'dan indirilebilir.

OpenAI tarafından geliştirilen ve üretken yapay zeka sistemlerini kullanıcılar ile buluşturan Chatgpt'nin resmi Android uygulaması az önce Türk kullanıcılara sunuldu. Dünya çapında ilgi gören yapay zeka Chatgpt'nin Android platformunda resmi olarak yayınlanması oldukça ilgi çekti. Peki ChatGPT Android nasıl indirilir? ChatGPT Android platformunda neler sunuyor? İşte detaylar…

iOS'un ardından sıra Android'de!

Bugüne kadar sadece web ve iOS platformunda çalışan ChatGPT geçte olsa Android platformuna da geldi. Geçtiğimiz hafta ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya ile başlayarak ChatGPT'nin Android sürümü kullanıcılara sunuldu. Bugünse uygulama Türkiye'de kullanıma sunuldu. Ayrıca Türkiye ile birlikte birçok ülke de Android platformunda ChatGPT uygulamasını deneyimlemeye başladı.

Android için sunulan uygulamanın arayüzü iOS platformuna sunulandan çokta farklı değil. ChatGPT'yi kullanmak önceden olduğu gibi yine ücretsiz ancak OpenAI en iyi performansı almak için hesabınızı Plus sürüme yükseltmeniz gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uygulama farklı avantajları da Plus versiyonunda sizlere sunuyor.

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Genel olarak Android platformunda yer alan uygulamaya baktığımızda sade, basit ve anlaşılır bir arayüz bizleri karşılıyor. Bununla birlikte uygulamanın temasında beyaz, ana renk olarak kullanılmış. Uygulama içerisindeki menülerse Türkçe dil desteğine tam olarak sahip değil. Web sürümünden farklarına baktığımızdaysa sadece Android bir cihazda kullanıyor olmaktan başka bir farkı yok. Tüm yapay zeka işlemlerinizi Android platformlar üzerinde de yapabiliyorsunuz.

ChatGPT Android platformlarda nasıl indirilir? ChatGPT Android platformlarda nasıl kullanılır?

ChatGPT'yi Android cihazlara indirmeden kullanmak istiyorsanız masaüstü-dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi web tarayıcısı üzerinden de kullanabilirsiniz. Ancak daha rahat bir kullanım istiyorsanız Android uygulamasını tercih edin. İndirmek için Google Play Store'a giriş yapın. Ardından arama çubuğuna ChatGPT yazın. Karşınıza ilk çıkan ve OpenAI tarafından Google Play Store'a yüklenen ChatGPT uygulamasını indirin.

(Uygulamayı Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.)