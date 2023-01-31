OnePlus'tan iki katlanabilir telefon geliyor!

OnePlus V Fold ve V Flip nasıl olacak? OnePlus'ın iki katlanabilir akıllı telefonu, Çin'de ortaya çıktı. İşte ilk bilgiler.

Çinli teknoloji devi OnePlus, iki farklı katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen akıllı telefonların, OnePlus V Fold ve V Flip olarak adlandırılacağı ortaya çıktı. OnePlus'ın bu iki ismi, ticari marka olarak kaydettiği ifade edildi.

OnePlus V Fold ve V Flip nasıl olacak?

OnePlus, ilk katlanabilir akıllı telefon modelleri için vites artırdı. OnePlus V Fold ve Flip isimleri, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin raporlarında görüldü. Çin'deki dosyalamanın hala aktif olduğu onaylanırken, isimleriyle Galaxy Z Fold ve Z Flip serisini andırdığını belirtmek gerekiyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ndeki bilgiler resmi gibi görünse de, katlanabilir cihazlar hakkında teknik detayları göstermiyor. Sadece OnePlus'ın iki farklı katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve bunların dikey/yatay olarak katlanabileceğini ima ediyor.

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Bildiğiniz üzere Samsung'un Galaxy Z Fold serisi yata şekilde katlanıyor. V Fold modelinin de buna benzer bir tasarıma sahip olacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde Z Flip ise dikey katlanarak avuç içine kadar küçülebiliyor. V Flip'in de dikey menteşeye yer verebileceğini söylemek mümkün.

Son zamanlarda OnePlus'ın ürün yelpazesini genişlettiğini görüyoruz. Şirket, geçen ay ilk monitörlerini görücüye çıkardı, ilk mekanik klavyesini ve Android tabletini ise önümüzdeki hafta tanıtacak.

Öte yandan OnePlus'ın kardeş şirketi OPPO, katlanabilir akıllı telefon pazarına ilk olarak 2021'de katıldı. Geçen ay Çin'de Find N2 ve Find 2 Flip'i ortaya çıkardı. Bu nedenle, OnePlus'ın katlanabilir sektörüne girmesi oldukça mantıklı.

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