OnePlus Nord CE 3 Lite bir ilke imza atacak!

OnePlus tarafından Twitter'da paylaşılan yeni bir görsele göre yaklaşan OnePlus Nord CE 3 Lite, 108 Megapiksel ana kameraya sahip olacak.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tanıtılması beklenen modellerden birisi de Nord CE 3 Lite. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok detay ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağını büyük ölçüde biliyoruz. Son olarak cihazın bir ilke imza atacağı öğrenildi. Peki OnePlus Nord CE 3 Lite neler sunacak?

OnePlus Nord CE 3 Lite kamera tarafında bir ilke imza atacak

OnePlus tarafından Twitter'da paylaşılan yeni bir görsele göre yaklaşan OnePlus Nord CE 3 Lite, 108 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Bu da akıllı telefonu Nord markasının en güçlü kamerası olan modeli yapacak. Bilindiği üzere geçen yıl tanıtılan Nord CE 2 Lite modelinde 64 Megapiksellik bir ana kamera kullanıldı.

OnePlus henüz cihazın diğer sensörlerini açıklamadı, ancak sektörde tanınan isimlere göre 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörleri kullanaıcıların karşısına çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması bekleniyor.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 695 işlemci kullanılacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile kullanıcı karşısına çıkacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 arayüzünü çalıştıracak.

Modelde 6,72 inç 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel bulunacak. Öte yandan selfie kamerası ekranın üst orta kısmına nokta şeklinde konumlandırılacak.

Bunun dışında akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2465 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 688, çok çekirdekli testlerden ise 1.796 puan almayı başardı. Son olarak akıllı telefonun 4 Nisan'da tanıtılacağını belirtelim.

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