Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 11R'in başarılı satış rakamlarının ardından şirket, OnePlus 12R modeli üzerinde çalışmalara başladı. Sızıntılarla bilinen Nithin Prasad, OnePlus 12R'in teknik özelliklerini paylaştı. Akıllı telefon, 6.7 inç 1.5K çözünürlüklü BOE X1 OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50MP+8MP+32MP üçlü kamera kurulumu ve 5500mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.

Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus 11R satış rakamlarıyla şirketin yüzünü güldürmeyi başardı. Çinli üretici vakit kaybetmeden akıllı telefonun halefi üzerinde çalışmalara başlarken, son ortaya çıkan bigiler kullanıcı tarafından bu konuda çok fazla beklemeyeceği yönünde. Peki OnePlus 12R modeli teknik özellik tarafında neler sunacak?

OnePlus 12R teknik özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Nithin Prasad, yaklaşan OnePlus 12R modelinin kilit teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon; 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan BOE X1 OLED bir ekranla gelecek. Aynı zamanda panelde 3000 nit tepe parlaklık mevcut olacak.

OnePlus 12R Expected Specifications – ?6.7x" 1.5K 120Hz BOE X1 OLED Display (Peak Local Excitation Brightness ~3000 nits) ?Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC ?50MP(IMX890, OIS)+8MP(UW)+32MP(IMX709, 2X-Tele) Rear & 16MP front Camera ?5500mAh Battery | 100W charging ?Metal frame pic.twitter.com/fqE44rBXFw — Nithin Prasad (@_the_tech_guy) October 29, 2023

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

OnePlus 12R modelinde 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Son gelen bilgiler akıllı telefonun önümüzdeki aylarda tanıtılacağı yönünde.

Karşılaştırmak adına OnePlus 11R modeline bakalım;