Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Hukuk Modeli: LexAI

ANKARA'da bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim gören 4 öğrenci, davaların olası seyrini tahmin edebilecek yapay zeka destekli hukuk modeli geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Cem Karkıner, Kaan Yılmaz, Emre Ünal ve Ali Uzunkulaoğlu'nun, Dr. Öğr. Üyesi Didem Ölçer danışmanlığında geliştirdiği 'LexAI' adı verilen sistem, önceden sonuçlanmış davaları inceleyerek kullanıcıya öngörü sunuyor. Sistem, hukuk profesyonellerinin iş yükünü hafifletmeyi ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Sistem, özellikle iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında normal kullanıcıların da sorularını yanıtlayabiliyor.

'YAPAY ZEKA ALANINDAKİ HUKUKSAL PROJELER YAYGIN DEĞİL'

Öğrencilerden Ali Uzunkulaoğlu, Türkiye'de hukuk teknolojileri alanında gelecekte hukuk ile teknolojinin kesişiminde yapılacak çalışmalara ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi. Uzunkulaoğlu, "Bu projenin fikri ortaya çıkarken ilk başta Avrupa'ya ve Amerika'ya baktık. Orada çok fazla bu alanda kullanılan teknolojiler var. Lakin ülkemizde bu alanda kullanılan çok fazla teknoloji veya yapay zeka modeli yok. Biz de buradan düşünerek bunu ülkemize de getirmeyi amaçladık. Türkiye'de yapay zeka alanındaki hukuksal projeler yaygın değil. Bu yüzden de veri seti oluştururken biraz zorlandığımız alanlar oldu. Çünkü verilere zor ulaştık. Ama en sonunda bir şekilde emsal kararlara ulaşıp kendi veri setimizi hazırladık" dedi.

'Lex'in Latince'de kanun, AI'ın da yapay zeka demek olduğunu belirterek, "Bu yüzden bu ismi seçtik. Bizim projemiz doğal dil işleme yoluyla avukatlara yardım etmek için bir yapay zeka asistanı modu. Yargıtay'ın emsal kararlar sitesinden emsal kararları çekerek bunlarla kendimize bir veri seti oluşturduk ve kendi modelimize eğittik. Yargıtay'ın sitesinden almamızın ana sebebi de UYAP gibi bazı başka emsal karar siteleri de var ama UYAP'ta her mahkemenin kararı olduğu için bir üst mahkeme bir alt mahkemenin kararını bozabiliyor. Ama Yargıtay'da biraz daha son kararlar var gibi. O yüzden onları kullandık. Bunun dışında bir web sitesiyle de bunu kullanıcıya sunmak için bir ara yüz hazırladık. Amacımız avukatların davalara bakarken emsal karar arama ve araştırma aşamalarını kısaltmak ve daraltmak, daha fazla davaya baksınlar" diye konuştu.

'İNSANLAR DANIŞMANLIK ALABİLİR'

Uzunkulaoğlu, sistemi geliştirme hedeflerinin de bulunduğunu söyleyerek, "Eğer beklediğimiz donanım ve veriyi bulabilirsek çok daha iyi çalışan bir yapay zeka modeli oluşturabiliriz. Diğer yapay zekalardan ana farkı; diğer yapay zeka uygulamalarında emsal kararlar yok. Örneğin ChatGPT de bir döküm hazırlayabiliyor, yardımcı olabiliyor; ama tam Türk hukukunun karşılığında tam birebir örtüşmüyor. Şu an iş hukuku ve bilişim alanında iyi çalışıyor. Onun dışında ceza kanunları da yüklüyor. Projemiz bizim okulumuzda 3'üncü oldu. Topluma katkı sunmak istiyoruz aslında bu projeyle. İnsanlar daha kolay bir şekilde avukatlara ulaşmadan danışmanlık alabilir bizim yaptığımız modelle. Bir de avukatlar için de emsal karar alma ve araştırma yapma davada çok büyük bir zaman. Bu durumu çok daha hızlandırabilir diye düşünüyoruz" dedi.