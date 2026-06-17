Haberler

Lise öğrencileri orman yangınlarını başlamadan haber verecek sistem geliştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde lise öğrencileri, geliştirdikleri 'Orman Yangınlarını Erken Önleme Sistemi' (OYES) ile yangınları henüz başlamadan tespit etmeyi hedefliyor. Sistem, sıcaklık değişimlerini ve bitki örtüsü renk verilerini analiz ederek risk durumunda alarm veriyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde lise öğrencileri geliştirdikleri "Orman Yangınlarını Erken Önleme Sistemi" (OYES) ile orman yangınlarının henüz başlamadan önce tespit edilmesine yönelik çözüm sunmayı hedefliyor.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, son yıllarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek için proje hazırladı.

Biyoloji Öğretmeni Selami Dicle ve öğrencileri, geliştirdikleri sistemle yangınların oluşumuna neden olabilecek sıcaklık değişimlerini önceden belirleyerek ilgili birimlere uyarı verilmesini amaçlıyor.

Orman gözetleme kulelerinde kullanılmak üzere tasarlanan sistem, doğadaki bitki örtüsünün renk verilerini algılayan özel bir alıcı mekanizma ve kontrol panelinden oluşuyor. Toplanan veriler analiz edilerek yangın riski oluşturan sıcaklık değişimleri önceden tespit ediliyor ve sistem alarm veriyor. Ayrıca yangın riski bulunan bölgenin konum bilgisi de kontrol merkezine iletiliyor.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Selami Dicle, AA muhabirine orman yangınlarının yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da önemli çevre sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Orman yangınları çıktıktan sonra kontrol altına alma ve söndürmenin güçleştiğine işaret eden Dicle, "Biz bu sistemle yangınları çıkmadan önce önlemeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl meydana gelen yaklaşık 3 bin 200 yangının önemli bir kısmı sebebi bilinmeyen yangınlar olarak kayıtlara geçti. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle doğaya atılan cam parçaları, metaller aşırı ısınarak kurumuş otları tutuşturabiliyor. Bu da sebebi bilinmeyen yangınlar olarak literatüre giriyor. OYES projesi tam olarak bu tür riskleri önceden tespit etmeye yönelik geliştirildi." dedi.

Projede geri dönüştürülebilen atık malzemeler kullanıldı

Projede kullanılan malzemelerin büyük bölümünün geri dönüştürülebilir atık materyallerden oluştuğunu ifade eden Dicle, duş hortumları, ısıtıcı ayakları, tabaklar ve arızalı elektronik cihazlardan sökülen parçaların sistemin yapımında değerlendirildiğini kaydetti.

Projede görev alan öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Hasan Türk ise sistemin aşırı sıcaklık ve düşük nem koşullarında oluşabilecek yangın risklerini önceden belirlemeyi amaçladığını belirterek, "Ormandaki bitki örtüsünün baskın renk değerleri sistem tarafından referans alınacak. Bu veriler üzerinden sıcaklık değişimleri takip edilecek. Yangın çıkma riskinin kritik seviyeye yaklaşması halinde sistem uyarı verecek. Böylece ilgili ekipler gerekli tedbirleri alarak yangın oluşmadan önce müdahale edebilecek." diye konuştu.

Türk, kendi enerjisini üretebilecek şekilde tasarlanan sistemin, özellikle ulaşılması güç ormanlık alanlarda kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirildiğini aktardı.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen OYES'in, ilgili kurumların desteğiyle geliştirilerek sahada uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bir sigara izmariti 33 milyon TL zarara yol açtı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı

Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi kaptı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba