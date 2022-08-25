Öğrenciler için fiyat performans canavarı dizüstü bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayarlar, eğitim için öğrencilerin sık sık ihtiyaç duyduğu teknolojik cihazların başında yer alıyor. Bu nedenle, okulların açıklmasına oldukça az bir sürenin kaldığı bu dönemlerde birçok öğrenci kendine en uygun modeli bulmaya çalışıyor. Biz de bu arayışınızda sizlere yardımcı olmak için size en uygun olan modelleri listeledik.

Okul için dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler

Öğrencilerin bilgisayar tercihi yaparken dikkat etmesi gereken iki kritik konu mevcut. Bunlardan ilki prize bağlı olmayan bir yaşam için kullanım süresiyken, diğeri ve en öenmlisi ise performanstır. Özellikle de bölümünüz gereği 3D animasyon, video montaj, grafik tasarım, fotoğrafçılık ve diğer farklı performans seviyeleri gerektiren işler için uygulamalar kullanıyorsanız.

Bu tip senaryolarda işlemcinizin markası ve modeli fark etkmeksizin ekran kartına yüklenirsiniz. Aynı durum, eğlenmek ya da içerik üretmek amacıyla oyunlara ilgi duyuyorsanız da geçerlidir. Bu nedenle piyasadaki marka ve modelleri düşündüğümüzde NVIDIA RTX 30 serisi ürünler rakiplerine göre öne geçmektedir. Peki NVIDIA'nın öne çıktığı noktalar neler?

NVIDIA doğruladı! RTX 40 ailesi yakında geliyor

Yapay zeka desteğiyle performansınızı artırın

DLSS ile performansını katlayın

İlk olarak eğlenceden başlayacak olursak, DLSS teknolojisinden bahsetmesek olmaz. Oyunlarda kullanılan teknolojiler, her geçen gün gelişiyor. Büyüyen dünyalar ve gerçek hayatı aratmayan grafikler, donanımlarımızın yeni yapımlara yetersiz kalmasına ve kaliteden feragat etmemize neden olabiliyor.

Her ne kadar RTX 30 serisinin şimdilik böyle bir problem olmasa da en iyisini isteyen kullanıcılar için bir çözüm yer alıyor. DLSS yani "Deep Learning Super Sampling", yapay zeka desteği ile oynadığnız oyunun daha yüksek çözünürlüklü yapay görüntülerini oluşturuyor.

Sizin farkına bile varmanız mümkün olmadan yapılan bu işlem, örneğin normal şartlarda 4K'da 40 FPS alabileceğiniz bir oyunda çok daha yüksek kare hızları görmenize olanak sağlıyor. Sistem bunun için uzakta olan nesnelerin görüntülerini gerçekten render alarak karşınıza çıkarmak yerine, makine öğrenme yoluyla oluşrutulmuş pikseller kullanıyor.

Şu anda 200'e yakın oyunda kullanılan bu teknoloji, her geçen gün yaygınlaşıyor ve sonrasında çıkan rakiplerinin aksine kusursuza yakın bir deneyim sunuyor.

NVIDIA Reflex ile gecikme süresinden kurtulun

Rekabetçi bir oyuncuysanız, zaferin milisaniyelerle ölçüldüğünü bilirsiniz. RTX 30-Serisi dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA'nın Reflex teknolojisi sayesinde gecikme süresini otomatik olarak optimize edebilir ve tepkime süresini mümkün olan en hızlı noktaya taşıyabilirsiniz. Bu da Valorant, Fornite Rainbow Six Siege, Overwatch ve Apex Legends gibi pek çok oyunda zafer ve mağlubiyet arasındaki farklı yaratıyor.

Yazılım desteğindeki avantajlar

Gelişen teknoloji ve dijitalleşen iş yükleri, yazılımı donanımın da ötesine geçirdi. Günümüzde pek çok teknolojik ürün yazılım desteği ve driver sorunları gibi nedenlerden dolayı potansiyeline ulaşamıyıor. NVIDIA ise GeForce Game Ready sürücüleri saysinde oyunlar için en iyi deneyimi sunuyor. Sistem, tek bir tık ile oyunda optimizasyon ve en uygun ayarları otomatik yapma imkanı sunuyor.

Eğitim ve iş hayatınızı kolaylaştırın

İster bölümünüzün gereksinimleri, ister iş, isterse de hobileriniz için olsun, güçlü grafik performansı ihtiyacınız var ise NVIDIA RTX 30 serisi ekran kartları ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. NVIDIA Studio, Omniverse, Canvas ve Broadcast gibi NVIDIA'nın rakiplerinde olmayan özel programlar sayesinde işlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz.

Ayrıca söz konusu ekran kartları 3D tasarım, fotoğraf ve video düzenlemeyi hızlandırmak için özel donanımlar ile donatılmıştır ve bu sayede basit bir tıklama ile bile gelişmiş efektler uygulayabilirsiniz. Yayın yapmak ve çevrim içi derslere / toplantılara katılmak da günlük dizüstü bilgisayarı kullanacağınız alanlardan biriyse yine şanslısınız.

NVIDIA Broadcast, sizzler için adeta yapay bir stüdyo ortamı oluşturabilir. Nerede olursanız olun, arka plandaki görüntüyü ve gürültüyü bu program sayesinde kontrol edebilir, en kısıtlı imkanlarda bile profesyonel bir çalışma ortaya koyabilirsiniz.

Mühendislik, bilgisayar bilimi, veri bilimi ve ekonomide kullanılan uygulamalarda ise GPU hızlandırma seçeneği sizlerle. NVIDIA 30 serisi ekran kartları, daha iyi bilgi, veri ve görüntü işleme performansı için yapay zeka destekli bir GPU hızlandırma özelliğine sahiptir. Bu sayede STEM çalışmalarındaki (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kompleks işlemlerin bekleme süresini kısaltırken öğrenmek için daha fazla vaktiniz olmasına imkan tanır.

Sizlere RTX 30 serisi laptopların neden tercih edilmesi gerektiğini elimizden geldiği kadar anlattık. Peki, NVIDIA'nın avantajlı ekran kartları ile donatılmış laptop modelleri hangileri? İşte öğrenciler için okula dönüş döneminde kullanabilecekleri dizüstü bilgisayar önerileri…

Hp Pavilion Gaming 15-EC2057NT

Bilgisayar dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Hp, Pavilion Gaming serisiyle güçlü donanımları kullanıcılarla buluşturuyor. 15-EC2057NT ise her ne kadar oyun odaklı olsa da işi veya bölümü gereği güçlü donanıma ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyacını karşılamayı başarıyor. AMD'nin Ryzen 5 5600H işlemcisini kullanan bilgisayar, ekran kartında da yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı NVIDIA'nın RTX 3050 modelini kullanıyor.

8 GB RAM ile kutudan çıkan HP Pavilion Gaming 15-EC2057NT 512 GB da SSD depolama alanı sunuyor. Ekran kalitesiyle de kullanıcıları üzmeyen ürün, 15.6 İnç boyutunda ve 1920×1080 Piksel (FHD) çözünürlükte IPS bir panelle geliyor. 300 nit maksimum parlaklık ve 144 Hz ekran yenileme hızı da yine bu modelin özellikleri arasında. Fiyatı ise 14.899 TL.

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Monster Abra A5 V17.2 15,6

Listemizin ikinci sırasındaki ürün ise yerli bilgisayar üreticisi Mosnter'dan geliyor. Abra A5 V17.2 modeliyle 11. Nesil Intel i5-11400H'in ve NVIDIA'nın RTX 3050 Tİ'ın gücünü birleştiriyor. Buna ek olarak ürünün dikkat çeken özellikleri arasında 2300 MB/s okuma, 940 MB/s yazma hızına sahip 500 GB SDD ve 3200MHz hızında çalışan 8 GB DDR4 RAM yer alıyor.

15,6 inç boyutunda 1920×1080 (FHD) ekran ile gelen Monster Abra A5 V17.2, tıpkı HP gibi 144Hz ekran tazeleme hızına sahip. Fiyatı ise 17.999,00 TL.

Hp Pavilion Gaming 15-DK2063NT

Listemizin üçüncü sıradaki ismi de yine HP'den geliyor. Intel i5 11300H işlemci ve NVIDIA RTX 3050 Ti ekran kartı ile gelen 15-DK2063NT, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile karşımıza çıkıyor. Özellikle oyunlarda ve yoğun grafik gücü gerektiren işlerde öne çıkan bu ürün, 15.6 inç boyutunda, FHD ve 144Hz bir panele sahip. İnternette pek çok farklı platformda bulabileceğiniz ürünün fiyatı ise yaklaşık 16.999 TL.

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Peki siz öğrenciler için dizüstü bilgisayar önerilerimizi buldunuz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.