OEDAŞ, Çalışanlarına Afetlere Karşı Hazırlık Eğitimi Veriyor

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, çalışanlarının yangın, deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olması ve çevrelerine yardımcı olabilmeleri için acil durum tatbikatları düzenliyor. Bu yıl 5 şehirde 41 ilçede toplam 82 saat süren 41 adet tatbikat gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ çalışanlarının yangın, deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olması ve bu gibi durumlarda çevrelerine yardımcı olabilmeleri için acil durum tatbikatları düzenliyor.

17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada tatbikatlar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Büyük bir bölümü deprem kuşağında olan ülkemizde başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz de bu doğrultuda AFAD iş birliğiyle eğitimler düzenliyor, ardından bu eğitimlerde öğrendiklerimiz doğrultusunda tatbikatlar gerçekleştirerek çalışanlarımızın afetlere yönelik bilgi ve farkındalığını artırıyoruz. Bu yıl hizmet verdiğimiz 5 şehrimizdeki 41 ilçemizde, 448 çalışanımızla toplam 82 saat süren 41 adet tatbikat düzenledik" dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çalışanlarının; yangın, deprem gibi afet durumlarına karşı hazırlıklı olması için düzenlediği acil durum tatbikatlarını sürdürüyor. Geçen yıl 631 çalışanının katılımıyla tatbikatlar düzenleyen OEADAŞ, bu yılın ilk yedi ayında da 448 çalışanının tatbikat programını tamamladı.

"Büyük acıları tekrar yaşamamak için afetlere hazırlıklı olmalıyız"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada düzenledikleri tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin büyük bölümünün deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Yalçın, "24 yıl önce 17 Ağustos'ta, bu yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acıların tekrarlanmaması için hepimizin afetlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Sadece deprem de değil sellerden yangınlara her türlü afet durumuna karşı üst düzey tedbir almalıyız. Biz de OEDAŞ olarak hem çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek hem de muhtemel afet durumlarında çevrelerine yardımcı olabilmelerini sağlamak adına AFAD iş birliğiyle eğitimler düzenliyoruz. Bu yıl da şimdiye kadar hizmet verdiğimiz 5 şehrimizdeki 41 ilçemizde bu eğitimleri uygulamak adına tatbikatlar gerçekleştirdik. 448 çalışanımızın katıldığı 41 tatbikat toplamda 82 saat sürdü. Eylül ayında da Genel Müdürlüğümüzde geniş kapsamlı bir tatbikat planladık. Bu eğitimlere ve tatbikatlara önümüzdeki dönemde de aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR