O artık bir SUV: Yeni Renault Espace tanıtıldı!

MPV modellerin popüler olduğu 2000'li yıllarda başta Avrupa olmak üzere başarılı satış rakamları yakalayan Renault Espace, otomobil pazarındaki değişime daha fazla dayanamadı. MPV karoserini bir kenara bırakarak SUV bir model haline gelen Espace, kullanışlılık konusunda ise hala iddialı.

Renault Espace, SUV pazarına giriş yapıyor

Renault'un yeni SUV modeli sahip olduğu tasarım ögeleri ile adeta Austral'ın uzatılmış bir versiyonu. Austral'a göre daha uzun bir dingil mesafesine sahip olan araç 5 veya 7 koltuklu düzen ile satın alınabiliyor. Bu anlamda Renault Espace'ın köklerine hala bağlı olduğunu söylemek mümkün.

Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander ve Renault Austral modellerinde de kullanılan CMF-CD platformu üzerinde yükselen Renault Espace, 4 bin 722 mm uzunluğu ve 2 bin 738 mm dingil mesafesi ile oldukça iri kıyım bir otomobil. Renault, yeni modelini giriş seviyesinde Techno, Iconic ve sportif Esprit Alpine olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile sunacak. Aracın ağırlığı ise donanım seviyesine bağlı olarak 1.587 kg ve 1.698 kp arasında değişiyor.

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Dışarıda Renault Austral ile boyutları dışında neredeye bire bir aynı olan yeni Escape, iç mekanda da Fransız üreticinin yeni tasarım felsefesine sahip. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranına sahip olan model oldukça yenilikçi görünüyor. 39 litrelik araç içi depolama alanına sahip olan model MPV köklerine de selam duruyor. Araçtaki 1,330 mm uzunluğunda ve 840 mm genişliğindeki isteğe bağlı panoramik cam tavan ise iç mekana oldukça ferah bir hava katıyor.

İç hacmiyle de oldukça iddialı olan yeni Renault Espace, 220 mm ileri-geri hareket eden ikinci koltuk sırası ile 321 mm'ye kadar diz mesafesi sunuyor. 7 kişilik oturma düzeninde tüm koltuklar açıkken sadece 159 litre bagaj hacmi sunan yeni SUV model, son koltuk sırası katlandığında ise 677 litreye kadar bagaj hacmi sunabiliyor. Tüm koltuklar kapatıldığında ise 7 kişilik versiyon 1.714 litre yükleme alanı sunarken, 5 kişilik versiyon ise 1.818 litre yükleme alanına kavuşuyor.

Kaputun altına göz attığımızda ise Renault Espace'ın sadece bir motor seçeneği ile satışa çıktığını görüyoruz. 1,2 litrelik üç silindirli turbo beslemeli motora ev sahipliği yapan hibrit sistem, toplamda 200 beygir güç ve 205 Nm tork değerleri sunuyor. 8,8 saniyede 100 km/s hıza ulaşan modelin maksimum hızı ise 175 km/s olarak açıklandı.

Renault'un yeni SUV modelinin hibrit güç ünitesi 1.100 kilometreye varan menzili ile oldukça iddialı. WLPT döngüsüne göre 100 kilometrede ortalama 4,6 litrelik yakıt tüketim değeri sunan Espace, 104 g/km karbondioksit emisyonuna sahip.

Boyutları ile büyük aileler için oldukça iyi bir seçenek olması beklenen yeni Renault Espace, yakın zamanda Avrupa'da yollara çıkacak. Yeni modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini ise henüz bilmiyoruz. Peki siz Renault'un yeni Espace modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.