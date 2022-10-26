Nvidia araştırıyor! RTX 4090 yangına yol açabilir mi?

Nvidia'nın güç kaynaklarını eriten ekran kartı RTX 4090, bazı sorunlarla karşı karşıya. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bazı kullanıcılar, RTX 4090'nın kablolarının yandığını veya eridiğini iddia etti. Nvidia ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığını duyurdu.

Nvidia RTX 4090 kablosu yandı ve eridi

Reddit'te ortaya çıkan son görüntüler, Nvidia'nın ve üçüncül parti üretici ortaklarının başını yakabilir. Reddit'teki bir kullanıcı, Gigabyte'ın RTX 4090 ile birlikte gönderdiği 12VHPWR adaptör kablosunda yanıklar olduğunu gösterdi. Karttaki bağlantı noktasının da hasar aldığı ve eridiği gözlemlendi.

Reddit'te paylaşılan bir diğer gönderi ise bu iddiayı destekler nitelikteydi. Asus RTX 4090 ekran kartının fotoğrafını yükleyen bir kullanıcı, güç konektörünün benzer şekilde hasar aldığını ve şirketten açıklama beklediğini söyledi. Nvidia RTX 4090'nın minimum 450W güce ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.

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Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddialar ile ilgili olarak soruşturma başlattıklarını söyleyen Nvidia sözcüsü Bryan Del Rizzo, "Raporları araştırıyoruz. İlk fotoğrafın sahibiyle temas halindeyiz ve ek bilgi için diğerine de ulaşacağız" dedi.

Nvidia, RTX 3090 Ti ekran kartıyla birlikte 16 pimli güç konektörüne geçiş yaptı ve üreticilerin de bu konektöre uyum sağlaması gerekiyor. RTX 40 serisinde de kullanılan 16 pimli güç noktası; RTX 4090'da ATX 3.0 güç kaynakları için tasarlanan 12VHPWR güç konektörü şeklinde geliyor.

Yeni 12VHPWR güç konektörünün çok daha küçük olması ise bazı zorluklar yaşatıyor. Nvidia, konektörün dikey veya yatay olarak bükülmemesini ve minimum 35 mm mesafeye sahip olmasını öneriyor. Fakat üreticilerin tasarımları bu önerilere uymuyor. Asus'tan Gigabyte'a kadar birçok modelin güç konektörü yan panele çarpıyor.

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