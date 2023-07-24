Niğde Teknopark'ta Geliştirilen Cihazla Saatte Bir Ton Atık Ayırma İşlemi Yapılıyor

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, saatte bir ton kağıt, cam, metal ve plastik gibi ambalaj atığı ayırabilen cihaz geliştirdi. Cihazın tasarımı, akıllı kafa kısmı, yazılımı, Ar-Ge, prototipleme ve ticarileşme gibi aşamalarını firma yöneticileri gerçekleştirdi. Cihaz, atığı tanımlayarak ilgili alana yönlendirme yapabiliyor ve seri üretime hazır durumda.

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, saatte bir ton kağıt, cam, metal ve plastik gibi ambalaj atığı ayırabilen cihaz geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur ve Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Peker, cihazı, 2020'de KOSGEB'den aldıkları destekle Niğde Teknopark'ta kurdukları şirkette yaklaşık 3,5 yılda geliştirdi.

Prof. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur, Türkiye'de yoğun olarak manuel ayırma sistemleri kullanıldığını söyledi.

Geliştirdikleri ürünün tasarımı, akıllı kafa kısmı, yazılımı, Ar-Ge, prototipleme ve ticarileşme gibi aşamalarını kendilerinin yönettiğini belirten Sağlamtimur, "Şu anda saatte bir ton atık ayırabilen akıllı cihazı geliştirdik. Ayırma işleminde ağırlığı temel aldık. Cihaz ticarileşmeye uygun hale geldikten sonra farklı kentlerde görüşmeler yaptık. Cihaz insan görmesine odaklı çalışıyor. Sadece optik sistemler gibi rengi temel almıyor. Onun dışında ebat, ağırlık, yoğunluk gibi birçok parametreyi ele alıyor. Şu anda saatte bir ton ayırma yapıyoruz."

Doç. Dr. Murat Peker de Niğde Teknopark'ta akıllı sistemler üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Cihazdaki kamera yardımıyla atığı tanımladıklarını belirten Peker, "Atık bandımızdan aktıktan sonra ayırma bölgesine geliyor ve ayırma bölgesinde sınıfını belirlediğimiz atığı ilgili alana yönlendiriyoruz. Şu an ikili yönlendirme yapabiliyoruz ama çok daha fazla sayıda ayırma işlemini gerçekleştirmemiz mümkün. Ürün seri üretime hazır." ifadelerini kullandı.