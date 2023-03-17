Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: You geri döndü!
Teknoloji Haberleri
Netflix'te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. İşte en popüler dizi ve filmler...
Dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Böylelikle bizler de dünya genelinde ve Türkiye'deki en popüler yapımları görebilme fırsatı elde ediyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile Netflix'te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu.
Netflix'te en çok izlenen dizi You oldu!
You dizisinin 4. sezonu, toplamda 75 milyon 810 bin saat izlenerek Netflix'in en popüler dizisi oldu. Caroline Kepnes'in aynı isimdeki romanından uyarlanan yapım, New York'ta yaşayan Joe Goldberg'i ve onun takıntılı aşkını konu alıyor.
En çok izlenen filmler listesinde ise birinci sırada dedektif John Luther karakterini konu alan Luther: The Fallen Sun yer aldı. Luther, Londra'da terör estiren bir seri katili yakalamak için hapisten kaçar ve ardından bir kovalamaca başlar.
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Dünya genelinde en çok izlenen diziler
Süresi (saat) Türkiye'de en çok izlenen diziler Dünya genelinde en çok izlenen filmler Süresi (saat) Türkiye'de en çok izlenen filmler Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmek istediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1You: 4. sezon52The Glory: 1. sezon23Sex/Life: 2. sezon24MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series15Sex/Life: 1. sezon116Next in Fashion: 2. sezon17The Walking Dead: 11. sezon68Wednesday: 1. sezon159Triptych: 1. sezon310Outer Banks: 3. sezon3
SıraFilmKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1İyi Adamın 10 Günü22Luther: The Fallen Sun13Çok Uzak14Meşhur Hayalet Ernest35İlk Öpücükte Aşk26Bu Gece Benimlesin27Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV28Kara Yengeç49Mission: Impossible – Fallout510Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok6
Dizi You Teknoloji Haberler
Süresi (saat)1You: 4. sezon475 milyon 810 bin2MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series159 milyon 880 bin3Sex/Life: 2. sezon246 milyon 720 bin4Outer Banks: 3. sezon344 milyon 580 bin5Sex/Life: 1. sezon925 milyon 930 bin6Next in Fashion: 2. sezon224 milyon 430 bin7Perfect Match: 1. sezon418 milyon 900 bin8Chris Rock: Selective Outrage117 milyon 790 bin9Outer Banks: 2. sezon916 milyon 360 bin10Outer Banks: 1. sezon816 milyon 140 bin
Türkiye'de en çok izlenen diziler
Dünya genelinde en çok izlenen filmler
Süresi (saat)1Luther: The Fallen Sun165 milyon 920 bin2Faraway121 milyon 810 bin3We Have a Ghost313 milyon 390 bin4The Hunger Games28 milyon 320 bin5Turbo27 milyon 980 bin6The Hunger Games: Catching Fire17 milyon 340 bin7Paw Patrol: The Movie26 milyon 530 bin8This Is Where I Leave You26 milyon 220 bin9World War Z15 milyon 560 bin10Burlesque15 milyon 540 bin
Türkiye'de en çok izlenen filmler
Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmek istediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.