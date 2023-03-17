Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: You geri döndü!

Netflix'te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. İşte en popüler dizi ve filmler...

Dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Böylelikle bizler de dünya genelinde ve Türkiye'deki en popüler yapımları görebilme fırsatı elde ediyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile Netflix'te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu.

Netflix'te en çok izlenen dizi You oldu!

You dizisinin 4. sezonu, toplamda 75 milyon 810 bin saat izlenerek Netflix'in en popüler dizisi oldu. Caroline Kepnes'in aynı isimdeki romanından uyarlanan yapım, New York'ta yaşayan Joe Goldberg'i ve onun takıntılı aşkını konu alıyor.

En çok izlenen filmler listesinde ise birinci sırada dedektif John Luther karakterini konu alan Luther: The Fallen Sun yer aldı. Luther, Londra'da terör estiren bir seri katili yakalamak için hapisten kaçar ve ardından bir kovalamaca başlar.

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Dünya genelinde en çok izlenen diziler