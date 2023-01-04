Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, 19 Aralık ile 25 Aralık tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri açıkladı. Listenin başındaki yapım, oldukça dikkat çekti.
Dünyanın en popüler dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, 2 yıldır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanan listeler de mevcut. Şimdi ise platform, en çok izlenen filmleri paylaştı.
Glass Onion: A Knives Out Mystery, en çok izlenen film oldu!
Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen filmler listesinin en başında Glass Onion: A Knives Out Mystery yer aldı. Öyle ki dedektif Benoit Blanc'a hayat veren yapım, toplamda 82 milyon 140 bin saat izlendi.
Listenin ikinci sırasına ismini yazdıran yapım ise The Volcano: Rescue from Whakaari oldu. Öyle ki Yeni Zelanda'da meydana gelen bir volkan patlamasını konu alan belgesel filmi, toplamda 25 milyon 110 bin saat izlenmeye sahip. Netflix'te 19 Aralık ile 25 Aralık tarihleri aralığında en çok izlenen filmler şu şekilde;
Netflix'te en çok izlenen filmler (Global)
2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu! Netflix'te en çok izlenen filmler (Türkiye) (Glass Onion: A Knives Out Mystery)12Özel Ders (Private Lesson)23Hayal Adası (Blumhouse's Fantasy Island)14Tom & Jerry (Tom and Jerry)15Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo (Guillermo del Toro's Pinocchio)36Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines)37Sonsuza Dek Nedime (Bridesmaid Forever)18Katakulli 3: Tuzak194 Tetikçi (The Big 4)110Kod Adı Tıranga (Codename: Tiranga)1
SıraFilmİzlenme Süresi (Saat)Kaç Haftadır Top10 Listesinde?1Glass Onion: A Knives Out Mystery82 milyon 140 bin12The Volcano: Rescue from Whakaari25 milyon 110 bin23Guillermo del Toro's Pinocchio19 milyon 680 bin34How the Grinch Stole Christmas12 milyon 680 bin25A Bad Moms Christmas10 milyon 890 bin16I Believe in Santa10 milyon 90 bin27The Christmas Chronicles9 milyon 840 bin58Falling for Christmas7 milyon 910 bin69Bullet Train7 milyon 250 bin410The Christmas Chronicles: Part Two7 milyon 170 bin4
SıraFilmKaç Haftadır Top10 Listesinde?1Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven
Christmas Aralık Teknoloji Haberler
2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu!
Netflix'te en çok izlenen filmler (Türkiye)
(Glass Onion: A Knives Out Mystery)12Özel Ders (Private Lesson)23Hayal Adası (Blumhouse's Fantasy Island)14Tom & Jerry (Tom and Jerry)15Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo
(Guillermo del Toro's Pinocchio)36Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines)37Sonsuza Dek Nedime (Bridesmaid Forever)18Katakulli 3: Tuzak194 Tetikçi (The Big 4)110Kod Adı Tıranga (Codename: Tiranga)1