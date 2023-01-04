Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!

Netflix, 19 Aralık ile 25 Aralık tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri açıkladı. Listenin başındaki yapım, oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en popüler dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, 2 yıldır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanan listeler de mevcut. Şimdi ise platform, en çok izlenen filmleri paylaştı.

Glass Onion: A Knives Out Mystery, en çok izlenen film oldu!

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen filmler listesinin en başında Glass Onion: A Knives Out Mystery yer aldı. Öyle ki dedektif Benoit Blanc'a hayat veren yapım, toplamda 82 milyon 140 bin saat izlendi.

Listenin ikinci sırasına ismini yazdıran yapım ise The Volcano: Rescue from Whakaari oldu. Öyle ki Yeni Zelanda'da meydana gelen bir volkan patlamasını konu alan belgesel filmi, toplamda 25 milyon 110 bin saat izlenmeye sahip. Netflix'te 19 Aralık ile 25 Aralık tarihleri aralığında en çok izlenen filmler şu şekilde;

Netflix'te en çok izlenen filmler (Global)