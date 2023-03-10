Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu: Yeni rekor mu geliyor?
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Netflix, 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birinci sırasındaki yapım, şaşkınlık yarattı.
Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen film ve dizileri paylaşıyor. Bizler de böylelikle platformun en popüler yapımlarını görebiliyoruz. Son olarak Netflix, 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı.
Netflix'te en çok izlenen diziler!
Netflix'te en çok izlenen dizi, toplamda 99 milyon saat ile Outer Banks'ın üçüncü sezonu oldu. Söz konusu yapımın 34 milyon saat izlenen birinci ve yaklaşık 23 milyon saat izlenen ikinci sezonu da listede yer almayı başardı.
İkinci sırada ise Sex/Life'ın 2. sezonu yer aldı. Toplamda 43 milyon 890 bin saat izlenen dizi, Top10 listesine ilk defa adını yazdırdı. Öte yandan en popüler üçüncü dizi ise 42 milyon saat izlenme ile Perfect Match 3. sezonu oldu. 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde;
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Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen diziler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen diziler Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
SıraDiziKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme Süresi (Saat)1Outer Banks: 3. sezon299 milyon2Sex/Life: 2. sezon143 milyon 890 bin3Perfect Match: 1. sezon342 milyon 660 bin4Outer Banks: 1. sezon734 milyon 50 bin5Murdaugh Murders: A Southern Scandal: Limited Series233 milyon 360 bin6Outer Banks: 2. sezon827 milyon 750 bin7Formula 1: Drive to Survive: 5. sezon226 milyon 230 bin8Sex/Life: 1. sezon819 milyon 630 bin9Wednesday: 1. sezon1516 milyon 410 bin10Next in Fashion: 2. sezon116 milyon 160 bin
#DiziKaç Haftadır Top10?1Üçüzler: 1. sezon22Outer Banks: 3. sezon23The Walking Dead: 11. sezon54Sex/Life: 2. sezon15Outer Banks: 1. sezon36Wednesday: 1. sezon147Formula 1: Drive to Survive: 5. sezon18Şahmaran: 1. sezon79Mr. Queen310You: Season 4. sezon4
Dizi Teknoloji Haberler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen diziler
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!