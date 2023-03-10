Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu: Yeni rekor mu geliyor?

Netflix, 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birinci sırasındaki yapım, şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen film ve dizileri paylaşıyor. Bizler de böylelikle platformun en popüler yapımlarını görebiliyoruz. Son olarak Netflix, 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı.

Netflix'te en çok izlenen diziler!

Netflix'te en çok izlenen dizi, toplamda 99 milyon saat ile Outer Banks'ın üçüncü sezonu oldu. Söz konusu yapımın 34 milyon saat izlenen birinci ve yaklaşık 23 milyon saat izlenen ikinci sezonu da listede yer almayı başardı.

İkinci sırada ise Sex/Life'ın 2. sezonu yer aldı. Toplamda 43 milyon 890 bin saat izlenen dizi, Top10 listesine ilk defa adını yazdırdı. Öte yandan en popüler üçüncü dizi ise 42 milyon saat izlenme ile Perfect Match 3. sezonu oldu. 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde;

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