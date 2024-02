Netflix Mart 2024 İtibariyle Kaldırılacak İçerikler

Dijital akış hizmeti sağlayıcısı Netflix, aboneleri için dizi ve film sayısını sürekli olarak artırıyorken, öte yandan bazı içerikler de kaldırılıyor. Peki önümüzdeki ay seyirciye veda edecek yapımlar neler? İşte Netflix Mart 2024 itibariyle kaldırılacak içerikler…

Netflix kütüphanesinden kaldırılacak içerikler

Paylaşılan listeye baktığımızda birçok dizi ve film olduğunu görüyoruz. 2018'de seyirciye sunulan Aquaman, 1 Mart itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak. Bununla beraber V for Vendetta (2006) da aynı gün veda edecek.

Öte yandan The Strangers (2008), John Wick (2014), Çarşı Pazar (2015) ve This Is Where I Leave You (2014) gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneden kaldırılacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mart 2024 itibariyle Netflix kütüphanesinden kaldırılacak yapımlar şu şekilde sıralandı;

Tarihİçerik 1 MartAquaman (2018)1 MartBakugan Legends (Season 5)1 MartBanyuki (2009)1 MartBasic (2003)1 MartBlockers (2018)1 MartDark Shadows (2012)1 MartDredd (2012)1 MartDune (2021)1 MartFat Ballerina – David A. Arnold (2019)1 MartGood Boys (2019)1 MartGravity (2013)1 MartGridiron Gang (2006)1 MartHajwala 2: Mysterious Mission (2018)1 MartK-9 (1989)1 MartLegends of the Fall (1994)1 MartLittle Man (2006)1 MartLone Survivor (2013)1 MartLucy (2014)1 MartMeet the Blacks (2016)1 MartMystic River (2003)1 MartOne Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)1 MartOpen Season: Scared Silly (2015)1 MartParanormal Investigation (2018)1 MartPaul Blart: Mall Cop (2009)1 MartPaul Blart: Mall Cop 2 (2015)1 MartR.I.P.D. (2013)1 MartSarvam Thaala Mayam (Tamil Version) (2018)1 MartSea of Love (1989)1 MartSeven Souls in the Skull Castle (2011)1 MartShe's All That (1999)1 MartShe's the Man (2006)1 MartSixteen Candles (1984)1 MartStand by Me (1986)1 MartThe Adventures of Sharkboy and Lavagirl (2005)1 MartThe Master of Disguise (2002)1 MartThe Next Three Days (2010)1 MartThe Strangers (2008)1 MartTraining Day (2001)1 MartTyler Perry's The Single Moms Club (2014)1 MartV for Vendetta (2006)1 MartWeapon of Choice (2018)2 MartBee Movie (2007)2 MartThis Is Where I Leave You (2014)5 MartMiss in Kiss (2016)5 MartTootsies & The Fake (2019)8 MartChampions (Season 1)9 MartLove and Monsters (2021)13 MartMiracle in Cell No. 7 (2019)14 MartAudrey (2020)14 MartÇarsi Pazar (2015)14 MartThe Valhalla Murders (Limited Series) – Netflix Original Removal15 MartDharmakshetra (2014)15 MartRaja Rasoi Aur Anya Kahaniyan (2014)15 MartStories by Rabindranath Tagore (2015)16 MartBurn Out (2017) – Netflix Original Removal16 MartGet on Up (2014)16 MartThe Giver (2014)17 MartDragged Across Concrete (2018)17 MartSavages (2012)19 MartReframe THEATER EXPERIENCE with you (2020)19 MartThe Cursed (2020)19 MartThe Legend of Tarzan (2016)19 MartThe Present (2020)20 MartCarol (2015)20 MartMy Little Pony: The Movie (2017)21 MartAny Crybabies Around? (2020)21 MartEl silencio es bienvenido (2017)30 MartSpy Kids: All the Time in the World (2011)31 MartJackie Brown (1997)31 MartJohn Wick (2014)31 MartJohn Wick: Chapter 2 (2017)31 MartJohn Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

Not: Listedeki bazı içerikler Netflix Türkiye'de yer almayabilir.