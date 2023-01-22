Netflix kimin? İşte Netflix'in arkasındaki isimler

Popüler film ve dizi izleme platformu olan Netflix'in sahibi kim? İşte Netflix'in arkasındaki isimler ve başarı hikayeleri!

Her geçen gün popülaritesini artıran dizi ve film izleme platformu Netflix, yayınladığı yapımlarla sosyal medyada büyük bir yer kaplıyor. Türkiye'deki faaliyetlerini ise son yıllarda çoğaltan platform, ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi çok popüler durumda. Peki, Netflix kimin?

Netflix'in sahibi kim? Bu eserin başında kim var?

Pek çoğumuz Netflix'i internetin dünyada yaygınlaşmasıyla kurulan bir şirket sansak da, aslında şirket Marc Rondolph ve Reed Hastings tarafından 1997 yılında kuruldu. Marc Rondolph, Hastings'in şirketi Pure Atria'da pazarlama müdürü olarak çalışıyordu. Bu sayede tanışan ikili, sonrasında daha büyük işlere imza atarak Pure Atria'yı Rational Software'a 700 milyon dolara sattı. Böylece Silikon Vadisi'nin en büyük satışını gerçekleştirmiş oldular. Sattıkları sene ise Netflix fikri ortaya çıktı.

Sonrasında film kiralama fikrine yönelen ikili, ilk olarak 2.5 milyon dolar yatırım aldı ve toplamda 16 milyon dolar sermaye ile sektöre giriş yaptı. Netflix ilk olarak faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri'nde DVD satarak ve kiralayarak başladı. Ancak şirket kuruluşundan bir yıl sonra DVD kiralama sektörüne odaklanmak istemeleri nedeniyle DVD satışını durdurdu.

Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu!

14 Nisan 1988'de satış yapmaya başladıklarında sadece 30 çalışanları ve 925 adet DVD'leri bulunuyordu. Netflix, 1999'da aylık abonelik sistemini tanıttı ve tek kiralık modelini bıraktı. Bu sayede şu anda 190'ın üzerinde ülkede hizmet veren ana Netflix abonelik hizmeti fikri ortaya çıkmış oldu.

2007 yılına kadar posta yoluyla DVD kiralama ile büyümeye çalışan şirket, 2007'den itibaren asıl yükseleceği sektöre giriş yaptı. İnternet üzerinden film izleme olanağı sunarak Netflix, 2010 yılında Kanada, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet sağlamaya başladı. Özel içerik olarak ise ilk 2013 yılında House of Cards'ı üretti.

Ardından 2016 yılında ülkemize giriş yapan Netflix, şu anda Çin, İran, Suriye, Kuzey Kore Rusya ve Kırım dışında tüm ülkelerde kullanılabiliyor. Şirketin, Nisan 2020 itibariyle dünya genelinde 193 milyon kullanıcısı bulunuyor. 2016 ve 2017 yıllarında tüm dünyaya hizmet verebilmek adına yüklü miktarlarda borçlanan şirket, 2020 yılı itibariyle en yüksek piyasa değerine sahip eğlence şirketi oldu.

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