Netflix'in konusuyla dikkat çeken dizisi: Sıcak Kafa için fragman geldi!

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, dispotik Türk dizisi Sıcak Kafa ile dikkatleri üzerine çekti. Sinema dünyasından bilinen isimleri de bünyesinde bulunduran yapımdan resmi fragman yayınlandı.

Netflix'in Türk dizisi Sıcak Kafa'dan fragman!

Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi 2 Aralık olarak açıklanan Sıcak Kafa, konusuyla ilgi çekiyor. İstanbul'da çekilen yapım, 8 bölümlük bir mini dizi olacak. O halde haydi yayınlanan 2 dakikalık fragmana bakalım;

Afşin Kum'un aynı ismindeki kitabından uyarlanan Sıcak Kafa, konuşma yoluyla yayılan bir salgını konu ediniyor. Öyle ki söz konusu hastalık, insanlarda deliliğe sebep oluyorken, bağışıklık kazanmış olan Murat Siyavuş sağlık kurumlarının hedefi haline gelir.

Sıcak Kafa'nın oyuncu kadrosuna bakacak olursak Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Haluk Bilginer, Tilbe Saran, Gonca Vuslateri, Erdem Akakçe ve Feriha Eyüboğlu isimlerini görüyoruz.

The Last of US dizisi çıkış tarihi açıklandı!

Sıcak Kafa dizisinin yanı sıra, HBO Max'ın diziye uyarladığı The Last of US serisi, oyun dünyasında önde gelen yapımlarından biri olmayı başardı. Oyuncular tarafından merakla beklenen dizi, geçtiğimiz ay ilk fragmanla birlikte daha fazla popülerite kazanmaya başladı.

Bir süre önce yayınlanan resmi fragmanda The Last of US dizisinin 2023'te çıkış yapacağı belirtilmişti. Ayrıca fragmanın ardından çıkış tarihiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. HBO ve Naught Dog'un son paylaşımları nihayet The Last of US dizisinin çıkış tarihini ortaya koydu.

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosuna bakacak olursak, Pedro "Joel" Pascal, Bella "Ellie" Ramsey, Gabriel "Tommy" Luna ve Merle "Marlene" Dandridge gibi sinema dünyasının tanınmış birçok ismini görüyoruz.

