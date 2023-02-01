Netflix, hesap paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı: İşte yapılması gereken ayarlar

Netflix, kendi pazarındaki rakiplerinin artmasıyla ve yaptığı zamlarla birlikte büyük bir gelir kaybı yaşadı. Firma, bu nedenle geçen sene hesap paylaşımını engelleyeceklerini ve aynı hesabı paylaşan kişiler için ek ücret alacaklarını duyurdu. Fakat bunun tam olarak nasıl olacağı belli değildi. Netflix, bugün açıklama yaparak hesap paylaşımı için neler yapacaklarını açıkladı. Peki, şirket bunu yaparken neleri esas alacak? Habere göz atalım.

Netflix, aynı evde yaşayan kişilerin hesap paylaşımı yapmasına izin verecek

Netflix, geçen sene kullanıcılarının hesap paylaşımı yapmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Çünkü bir hesabın birden fazla kişi tarafından kullanılması şirketin gelir kaybı yaşamasında neden oluyor. Akış devi, web sitesinin destek kısmından yaptığı bilgilendirmeyle hesap paylaşımı için aynı evde yaşayan kişilere izin vereceklerini açıkladı.

Netflix, aynı hesap üzerinden oturum açan kişilerin cihazlarının IP adresi, cihaz kimlik bilgileri ve hesap etkinliklerini izleyerek buradan takip edeceklerini belirtti. Netflix, ek olarak sık sık seyahat eden kullanıcılar için de belirli kurallarının olacağını söyledi.

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Evinden ayrı yerlere sık sık seyahat etme durumunda kalan Netflix kullanıcıları, cihazlarını platformun hesap ile doğrulayarak senkronize edecek. Firma, bunun suistimal edilmesini önlemek için de belirli aralıklarla kullanıcılardan doğrulama yapmasını talep edecek.

Netflix, cihazlara bağlanan hesaplar için de birincil hesap sahibinin evindeki internet bağlantısını kullandığı sürece doğrulama talep etmeyeceklerini açıkladı. Platformda doğrulama yapmak için ise kullanıcıların şu adımlarını izlemesi yeterli:

Netflix, birincil hesap sahibiyle ilişkili e-posta adresine veya telefon numarasına bir bağlantı gönderir.

Bağlantı, 4 haneli bir doğrulama kodu içeren bir sayfa açar.

Kodun, talep eden cihaza 15 dakika içinde girilmesi gerekmektedir.

Netflix, hesaba giriş yapan yeni bir cihaz için ise yedi gün art arda giriş sağlayacak bir kod vereceklerini belirtti. Konuyla ilgili de şu sözleri ekledi:

Netflix'e kesintisiz erişim sağlamak için birincil konumunuzdaki Wi-Fi'ye bağlanın. Netflix uygulamasını veya web sitesini açın ve en az 31 gün boyunca bir şeyler izleyin. Bu, birincil konumunuzdan uzakta olsanız bile Netflix'i izleyebilmeniz için güvenilir bir cihaz oluşumu sağlar.

Ana konumunuzdan uzun bir süre ayrı kalırsanız cihazınızın Netflix izlemesi engellenebilir. İzlemeye devam etmek için geçici bir erişim kodu isteyebilirsiniz.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Netflix'in hesap paylaşımı engellemeye yönelik çalışmaları, henüz Türkiye'de başlamadı. Şu anda sadece belirli ülkelerde henüz test ediliyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix'in alacağı önlemler, hesap paylaşımı engellemek için yetecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.