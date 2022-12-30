Netflix, 2022'de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı!
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Netflix, 2022 yılında en çok izlenen orijinal dizi ve filmleri açıkladı. Listenin tepesindeki yapım ise oldukça şaşırttı.
2023'e yalnızca sayılı günler kaldı ve her sene olduğu gibi bu yılın enleri de yavaş yavaş açıklanıyor. Şimdi ise dünyanın en popüler dijital içerik platformu olan Netflix, bu yıl en çok izlenen orijinal dizi ve filmlerini açıkladı.
Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi Stranger Things oldu!
Netflix tarafından paylaşılan listede, bu yıl en çok izlenen İngilizce dizi Stranger Things'in 4. sezonu oldu. Öyle ki Shawn Levy ve Dan Cohen yönetmenliğindeki yapım, bu ay toplamda 1 milyar 350 bin saat izlendi.
Netflix'in orijinal yapımları arasında en çok izlenen bir diğer İngilizce dizi ise Wednesday oldu. Öyle ki kısa süre önce seyirciye sunulan yapım, 1 milyar 237 milyon saat izlenmeyle 2022 yılının en çok seyredilen dizisi oldu.
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En çok izlenen İngilizce olmayan dizi ise All of US Are Dead oldu. Öyle ki yalnızca bir sezonu bulunan yapım, eleştirmen ve izleyicilerden tam not aldı. Netflix'in en çok izlenen tüm orijinal dizi ve filmleri ise şu şekilde sıralandı;
İngilizce diziler
Stranger Things
Wednesday
DAHMER
Bridgerton
Inventing Anna
Ozark
The Watcher
The Sandman
The Umbrella Academy
Virgin River
İngilizce filmler
The Gray Man
The Adam Project
Purple Hearts (Kalplerimiz bir)
Hustle
The Tinder Swindler (Tinder Avcısı)
The Sea Beast (Deniz Canavarı)
Enola Holmes 2
Senior Year (Liseye Dönüş)
Day Shift
Global diziler
All of US Are Dead
Extraordinary Attorney Woo
The Marked Heart
Till Money Do US Part
Elite: 5. Sezon
High Heat
The Empress
Business Proposal
Wrong Side of the Tracks
Welcome to Eden
Global filmler
Troll
All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)
Black Crab (Kara Yengeç)
Through My Window
The Takedown (Zoraki İkili)
Loving Adults (Yetişkinler için Aşk)
Carter
My Name is Vendetta
Restless (Soluksuz)
Furioza (Öfke Çemberi)
Peki sizler en çok izlenen Netflix orijinal yapımları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!