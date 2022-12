Netflix, 2022'de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı!

2023'e yalnızca sayılı günler kaldı ve her sene olduğu gibi bu yılın enleri de yavaş yavaş açıklanıyor. Şimdi ise dünyanın en popüler dijital içerik platformu olan Netflix, bu yıl en çok izlenen orijinal dizi ve filmlerini açıkladı.

Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi Stranger Things oldu!

Netflix tarafından paylaşılan listede, bu yıl en çok izlenen İngilizce dizi Stranger Things'in 4. sezonu oldu. Öyle ki Shawn Levy ve Dan Cohen yönetmenliğindeki yapım, bu ay toplamda 1 milyar 350 bin saat izlendi.

Netflix'in orijinal yapımları arasında en çok izlenen bir diğer İngilizce dizi ise Wednesday oldu. Öyle ki kısa süre önce seyirciye sunulan yapım, 1 milyar 237 milyon saat izlenmeyle 2022 yılının en çok seyredilen dizisi oldu.

Netflix, yapacağı ilk canlı yayının tarihini açıkladı!

En çok izlenen İngilizce olmayan dizi ise All of US Are Dead oldu. Öyle ki yalnızca bir sezonu bulunan yapım, eleştirmen ve izleyicilerden tam not aldı. Netflix'in en çok izlenen tüm orijinal dizi ve filmleri ise şu şekilde sıralandı;

İngilizce diziler

Stranger Things

Wednesday

DAHMER

Bridgerton

Inventing Anna

Ozark

The Watcher

The Sandman

The Umbrella Academy

Virgin River

İngilizce filmler

The Gray Man

The Adam Project

Purple Hearts (Kalplerimiz bir)

Hustle

The Tinder Swindler (Tinder Avcısı)

The Sea Beast (Deniz Canavarı)

Enola Holmes 2

Senior Year (Liseye Dönüş)

Day Shift

Global diziler

All of US Are Dead

Extraordinary Attorney Woo

The Marked Heart

Till Money Do US Part

Elite: 5. Sezon

High Heat

The Empress

Business Proposal

Wrong Side of the Tracks

Welcome to Eden

Global filmler

Troll

All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

Black Crab (Kara Yengeç)

Through My Window

The Takedown (Zoraki İkili)

Loving Adults (Yetişkinler için Aşk)

Carter

My Name is Vendetta

Restless (Soluksuz)

Furioza (Öfke Çemberi)

