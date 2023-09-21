NASA, İzlanda'yı Venüs'ün bir örneği gibi kullanıyor

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın (JPL) liderlik ettiği uluslararası bir ekip, radar teknolojilerini test etmek üzere İzlanda'yı Venüs'ün bir örneği gibi kullanıyor. İzlanda'nın jeolojik benzerlikleri sayesinde Venüs'ün incelenmesine yardımcı olunacak.

VERITAS bilim ekibinin üyeleri, Ağustos ayının başlarında gerçekleştirdikleri İzlanda saha seferi sırasında son dönemdeki lav akışından oluşan yeni kayalara doğru yokuş aşağı iniyor. Ekip, radar teknolojileri ve tekniklerini test etmek için bu volkanik ortamı Venüs türevi olarak kullanıyor. (Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech)

İzlanda, sıcak lav kütleleri üzerine oturmuş volkanik bir ülke. Venüs ise aktif lav kütlelerinin varlığına yönelik bol miktarda jeolojik kanıtın bulunduğu volkanik bir gezegen.

LOS ANGELES, 21 Eylül (Xinhua) -- NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın (JPL) liderlik ettiği uluslararası bir ekip, kısa süre önce Venüs'ün zeminiyle ilgili gerçeğe ulaşmaya yardım edecek radar teknolojilerini test etmek üzere İzlanda'yı bu gezegenin bir örneği gibi kullandı.

Venüs'teki ezici atmosfer basıncı, sülfürik asit bulutları ve aşırı yüksek yüzey sıcaklıkları nedeniyle bu gezegenin incelenmesi kendine has zorluklar barındırıyor. JPL'ye göre, bilim insanları Venüs yüzeyinin gözlemlenmesinin, bizim gezegenimiz gibi kayalık gezegenlerin yaşanabilirliği ve evrimine yönelik kilit önemde ipuçları sağlayabileceğine inanıyor.

Bir yandan Venüs'ün cehenneme benzeyen atmosferinin çok üzerinde dururken, diğer yandan da gezegene ilişkin genel bir bakış açısı edinebilmeyi amaçlayan NASA'nın VERITAS (Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri) görevinin on yıl içinde fırlatılarak, gezegen yüzeyini yörüngeden incelemek suretiyle gezegenin iç kısmının yapısına ilişkin ipuçları toplaması planlanıyor.

Uluslararası VERITAS bilim ekibinin üyeleri, İzlanda'daki kayaların LiDAR (Işık Tespiti ve Mesafe Ölçme) görüntülemesini gerçekleştirmek üzere hazırlık yapıyor. Kayalık arazilerin LiDAR ölçümleri, yüzey sertliği gibi malzeme bilgileri elde ediyor. Bu bilgiler daha sonra aynı konumun radar görüntüleriyle karşılaştırılabiliyor. (Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech)

Uluslararası VERITAS bilim ekibinin üyeleri, göreve hazırlık kapsamında Ağustos ayında iki haftalık bir sefer için İzlanda'ya giderek, volkanik adayı bir Venüs örneği ya da türevi olarak kullandı.

JPL'nin verdiği bilgilere göre Dünya üzerindeki bazı noktalar, özellikle daha zorlayıcı ortamlar için tasarlanan teknoloji ve teknikleri hazırlamak üzere diğer gezegenlerin türevleri olarak sıklıkla kullanılıyor.

JPL Kıdemli Bilim İnsanı ve VERITAS Baş Araştırmacısı Suzanne Smrekar, "İzlanda, sıcak lav kütleleri üzerine oturmuş volkanik bir ülke. Venüs ise aktif lav kütlelerinin varlığına yönelik bol miktarda jeolojik kanıtın bulunduğu volkanik bir gezegen. İzlanda, gösterdiği jeolojik benzerlikler sayesinde, Dünya'dayken Venüs'ü incelemek ve bilim ekibinin Venüs'e hazırlık yapmasını sağlamak için mükemmel bir yer" dedi.