Nasa, Güneş Sistemi'nin Derinliklerinde, Yeni 'Mini Ay' Keşfedildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da görev yapan araştırmacılar, uzayın kenarında bir asteroidin yörüngesinde dönen 4.8 kilometre genişliğinde yeni bir minyatür uydu keşfetti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Nasa'da görev yapan araştırmacılar, uzayın kenarında bir asteroidin yörüngesinde dönen 4.8 kilometre genişliğinde yeni bir minyatür uydu keşfetti.

Nasa, Güneş Sistemi'nin kenarında daha önce keşfedilmemiş bir "mini ay" tespit ettiğini duyurdu. Çapı yaklaşık beş kilometre olan kayalık uydu, Jüpiter'in yakınında küçük bir asteroitin yörüngesinde bulundu. Polymele adı verilen asteroit, en geniş ekseni boyunca yaklaşık 27 kilometredir.

Nesnenin bir uydu olduğu doğrulanırsa, bu onu şimdiye kadar tespit edilen en küçük uydulardan biri yapacaktır.

Ay, Jüpiter'in her iki tarafında bulunan iki büyük kaya kümesi olan bazı Truva asteroitleri hakkında veri toplamak için yıldız sisteminin kenarına bir uzay sondası gönderen Lucy görevi üzerinde çalışan NASA ekibi tarafından tespit edildi.

NASA yaptığı açıklamada, "Lucy'nin bilim ekibi, misyonun Truva asteroid hedeflerinden en küçüğü olan Polymele'nin kendine ait bir uydusu olduğunu keşfetti" dedi.

O gün, asteroit uzak bir yıldızın önündeydi ve bu da araştırmacıların uzay kayasının boyutunu doğru bir şekilde incelemelerine izin verdi. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, astreoitler, Güneş Sistemi'nin tarihini, belki de yaşamın kökenlerini, deşifre etmek için hayati ipuçlarına sahipler.

ÇARPMA VIZILTISI

Bunu, yıldızın ışığının asteroit tarafından ne kadar engellendiğini gözlemleyerek yaptılar, ancak bunu yaparken Polymele'yi takip eden daha küçük bir çarpma vızıltısı fark ettiler.

Southwest Araştırma Enstitüsü'ndeki Lucy Occultation Science lideri Marc Buie şunları söyledi: "14 takım yıldızı asteroidinin arkasından geçerken göz kırptığını gözlemlediğini bildirmesinden çok heyecanlandık. Ancak verileri analiz ettiğimizde gözlemlerden ikisinin diğerleri gibi olmadığını gördük."

"Bu iki gözlemci Polymele'den yaklaşık 200 kilometre (Yaklaşık 124 mil) uzakta bir nesne tespit etti. Uydu olmalıydı."

Uydu ve merkezi asteroide yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre asteroitler Güneş Sistemi'nin tarihini, belki de yaşamın kökenlerini – deşifre etmek için hayati ipuçlarına sahipler.

Açıklamada şöyle denildi: "Lucy ekibi başlangıçta bir ana kuşak asteroidini ve 6 Truva asterodini daha önce keşfedilmemiş bir asteroit popülasyonunu ziyaret etmeyi planladı ve Jüpiter'i Güneş etrafındaki yörüngesinde takip etti.

"2021'in Ocak ayında Ekip, Truva asteroitlerinden biri olan Eurybates'in küçük bir uyduya sahip olduğunu keşfetmek için Hubble Uzay Teleskopunun kullandı."

"Şimdi bu yeni uyduyla Lucy, bu inanılmaz 12 yıllık yolculukta 9 asteroiti ziyaret etme yolunda."