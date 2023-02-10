NASA, depremi uzaydan görüntüledi! İşte öncesi ve sonrası

NASA deprem için hasar haritası oluşturdu. Kahramanmaraş ve Gaziantep haritasındaki değişim uzaydan böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin boyutu uzaydan görüntülendi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kaydedilen görüntüler, deprem sonrasında Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi şehirlerin haritalarındaki değişimi ortaya koydu.

NASA ve uzay kuruluşları deprem haritasını paylaştı

Türkiye'nin güneyinde geniş çapta yıkıma neden olan depremler, çok sayıda can aldı. 7.8'lik ilk depremin derinliği, ardından gelen artçı sarsıntılarla birlikte, bölgedeki evlerde ve altyapıda önemli hasara yol açtı. NASA ve diğer uzay kurumları ise bu hasarı uydulardan görüntüledi.

Singapur Dünya Gözlemevi Uzaktan Algılama Laboratuvarı, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı ve Caltech'teki Gelişmiş Hızlı Görüntüleme ve Analiz (ARIA) ekibi, etkilenen bölgelerin haritasını oluşturmak için iş birliği yaptı. Harita, radar sensörü taşıyan Japonya'nın ALOS-2 uydusu tarafından 8 Şubat 2023'te toplanan verilerden oluşturuldu.

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Uydunun gözlemleri, depremlerden zarar görmüş olması muhtemel alanları belirlemek için 7 Nisan 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihli önceki verilerle karşılaştırıldı. Fotoğraflara bakıldığında, Türkiye'nin Islahiye, Kahramanmaraş ve Nurdağı bölgelerinin ciddi hasara uğradığı fark ediliyor.

Haritadaki kırmızı pikseller, yoğun olarak hasar gören yerleri gösteriyor. Turuncu ve sarı pikseller ise sırasıyla orta ve kısmen hasarlı alanları temsil ediyor. Her piksel yaklaşık 30 metre boyutunda.

NASA'nın açıklamasına göre hasar temsili haritası, afet müdahale çabaları için kritik bilgiler sunuyor. Bu sayede yetkililerin ve yardım kuruluşlarının yapılacakları sıraya koymalarına ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.