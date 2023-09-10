NASA'dan Starfield oyuncularına sürpriz çağrı!

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan ve kısa sürede rekorlar kıran Starfield, Nasa'nın da ilgisini çekmiş durumda. ABD'li uzay ajansının sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, esprili şekilde Starfield oyuncuları hedef alındı. Nasa, oyuncuları üstü kapalı şekilde stajyer başvurusunda bulunmaya çağırdı.

Nasa, Starfield ile staj programına davet etti

Starfield, kısa süre önce piyasaya sürülmesiyle dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları sanal uzay yolculuklarına çıkardı. NASA ise Bethesda'nın yeni oyununa yönelik hayranlığın, gerçek dünyada da devam etmesini istiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör NASA Internships (@nasainternships)'in paylaştığı bir gönderi

ABD'li uzay ajansı, oyuncuların NASA'da kariyer yapmak için Starfield'dan ilham alabileceğini düşünüyor. Sosyal medya hesabında Starfield topluluğunu hedef alan bir paylaşım yapan kurum, yeni staj programına dikkat çekti.

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NASA'nın stajyerlik programı için oluşturulmuş Instagram hesabı, viral hale gelmiş bir videoyu paylaştı. Videoda ise, "Starfield oynadıktan sonra NASA staj programına başvurmamanızı izliyorum" açıklamasına yer verildi.

Ayrıca NASA'nın da uzay gemilerine, mürettebata, dış gezegenlere ve görevlere sahip olduğunu söyledi. ABD'li ajansın eğlenceli paylaşımı kısa sürede viral hale gelirken, 2024 yaz staj programını geniş kitlelere yaymış oldu.

Bu alışılmadık stajyer alım taktiği Starfield oyuncularından karışık tepkiler aldı. Bazıları gülüp geçmiş olsa da, bazı kişiler Starfield'ın gerçek uzay çalışmalarıyla kıyaslanamayacak kadar eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Starfield geçtiğimiz günlerde 6 milyon satış rakamına ulaştı. Bu da onu şimdiye dek en büyük Bethesda yapımı oyun çıkışı yaptı. Oyunun geliştirme ve reklam bütçesinin de 400 milyon dolar civarında olduğunu belirtmemiz gerek.

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