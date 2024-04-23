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NASA Ay'da Deprem Ölçümü Yapacak

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NASA, Ay'da oldukça kapsamlı bir deprem ölçümü yapmaya hazırlanıyor. Artemis 3 projesi kapsamında gerçekleştirilecek ölçümün, LEMS adı verilen özel bir dedektörle yapılacağı söyleniyor. Ay'ın güney kutup bölgesindeki sismik hareketlenmeleri yakından takip edecek olan cihaz, gelecekteki uzay araştırmaları için de kritik bir önem taşıyacak.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, NASA Ay'da oldukça kapsamlı bir deprem ölçümü yapmaya hazırlanıyor. Artemis 3 projesi kapsamında gerçekleştirilecek ölçümün, LEMS adı verilen özel bir dedektörle yapılacağı söyleniyor. Ay'ın güney kutup bölgesindeki sismik hareketlenmeleri yakından takip edecek olan cihaz, gelecekteki uzay araştırmaları için de kritik bir önem taşıyacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

NASA, Ay'da resmen deprem ölçümü gerçekleştirecek

Ay'daki zorlu hava şartlarıyla mücadele etmesi için özel olarak tasarlanan LEMS, Artemis görevinde yer alan astronotların meydana gelebilecek herhangi bir yer hareketinden etkilenmemesi için sürekli ölçümler yapacak. Cihazın Ay yüzeyinde maksimum 2 yıl dayanabileceği söyleniyor. Ancak bu süre zarfında depremin doğasını anlamak için oldukça uzun bir fırsatımız olacak.

1972 yılından beri Ay'a yapılacak ilk insanlı uzay seferi olan Artemis 3'ün, herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde 2026 yılının Eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yüz milyonlarca dolar maliyetle hayata geçirilecek olan projenin, başarısız olmaması için en ince ayrıntılar bile tekrar tekrar gözden geçiriliyor.

Bilim adamları, Ay'daki depremlerin Dünya'dakilere kıyasla çok daha uzun olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi ise Ay ve Dünya arasındaki çekim kuvveti olarak gösteriliyor. Günün sonunda, bu gelişmenin insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

Dokuzuncu gezegen ortaya çıkmış olabilir!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ay'da bir deprem ölçümü yapmak mantıklı mı? Siz uzay araştırmalarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Deprem NASA Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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