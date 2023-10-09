NASA, Ateş Çemberi Tutulmasını İncelemek İçin 3 Roket Fırlatacak

Gözünü göğe diken gökyüzü meraklıları için tarihi gün yaklaşıyor. 14 Ekim'de gökyüzü gözlemcileri gökyüzüne bakacaklar. ve tarihi bir ana tanıklık edecekler. Çünkü 14 ekimde "Ateş Çemberi" olarak bilinen nadir halkalı bir tutulma gerçekleşecek. Özellikle ABD'nin orta kesimlerinden rahatlıkla gözlem yapılabilecek. Herkes gözünü gökyüzüne dikmişken Nasa, büyük bir atılım yapmayı planlıyor. NASA bilim adamları, bu önemli günde atmosferi incelemek için üç tutulma roketi fırlatacak.

NASA, Ateş Çemberi ismiyle anılan tutulmanın gerçekleşeceği gün incelemek üzere 3 tutulma roketi fırlatacak!

Uzay ajansı, fırlatmaya hazır oldukları üç roketin sondaj roketleri olduğunu duyurdu. Bu roketler, gezegenimizin iyonosferine doğru ilerleyecek. Yaklaşan tutulma sırasında iyonosferin sıcaklığı ve yoğunluğu önemli ölçüde düşecek. NASA da Ateş Çemberi diye anılan halkalı güneş tutulma sırasında meydana gelecek bu etkileri daha ayrıntılı olarak incelemek istiyor. Bu amaç uğruna tarihi günde 3 sondaj roketi fırlatacak. Roketler, New Mexico'daki White Sands Missing Range'den havalanacak.

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi mühendislik fiziği profesörü Aroh Barjatya yaptığı bir açıklamada; "İyonosferi, üzerinde hafif dalgalanmalar bulunan bir gölet olarak düşünürseniz, tutulma, aniden suyu delip geçen bir motorlu tekne gibidir" dedi. Bilim adamının yaptığı bu açıklama NASA tarafından yayınlandı. Ayrıca Barjatya, bu ayın sonlarında gerçekleştirilecek tutulma roketi fırlatma etkinliğine katılacak.

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Barjatya, Ateş Çemberi ismiyle anılan bu güneş tutulmasının iyonosferde sudan geçen bir teknenin arkasında bıraktığı iz gibi bir iz yaratacağını söylüyor. Çünkü Barjatya, 2017'deki tam güneş tutulması sırasında, Kuzey Amerika'daki çeşitli aygıtlar iyonosferdeki yoğun değişimlerden kaynaklanan parazitleri gördü. Ayrıca, uzay temelli varlıklara doğru ilerledikçe iyonosferin nasıl değiştiğini araştırmak istiyor. Bu sayede tutulmanın GPS ile radyo sinyallerini nasıl etkilediğini de çözmeyi amaçlıyor.

Tutulma gününde roketleri iyonosfere fırlatacak olan görev ismini tarihin tozlu maceralarından alıyor. NASA bu göreve, Tutulma Yolu Çevresindeki Atmosfersel Pertürbasyonlar veya APEP ismini verdi. APEP aynı zamanda baş düşmanı güneş tanrısı Ra'yı gökyüzünde kovalayan Mısır'ın karanlık tanrısının adıdır. Ne zaman Ra'yı yakalasa, bir tutulma meydana geliyordu.