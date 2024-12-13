Üye Girişi
Haberler
Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında
TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz?

TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı!

Murat Kurum'un elindeki fotoğraf CHP'li vekilleri sinirlendirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka uygulamasına göre İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı göstermesine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka uygulamasına göre İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı göstererek, "Sayın Özgür Özel 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri sorduk ve Dünya'nın en geniş uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya İzmir körfezinin hali hazırdaki durumunu yazdık eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa 2034 yılında körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka karşımıza bunu çıkarttı" dedi.

Kurum'un sözlerinin CHP sıralarını sinirlendirdiği görüldü.

"MAVİNİN SİYAHA DÖNÜŞTÜĞÜ BALIKLARIN YAŞAMADIĞI BİR KÖRFEZ VAR"

Kurum ayrıca "İzmir körfezinde yaşanan balık ölümleri hepimiz kahretti. Bakanlık olarak incelemelerimizi hemen tamamladık. İzmir Körfezi bilim kurulumuzu oluşturduk, 15 maddelik acil eylem planını ortaya koyduk. Komisyonda körfezden getirdiğimiz suyu gösterdiğimizde hemen heyecanlananları gördük. Vekillerimizin elleri ayakları karıştı. Bu sefer bir şişe değil bir fotoğraf getirdim" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un elindeki fotoğraf CHP'li vekilleri sinirlendirdi
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Teknoloji
img

TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı!
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
img

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKardelen:

Buda lahana spor cacık olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İlk kadın milletvekillerinin seçildiği illerden değildir (1935)? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.