Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen katlanabilir telefon Motorola Razr 2022 kanlı canlı görüntülendi. Bir Webio kullanıcısı, Motorola Razr 2022 fotoğrafını paylaştı.

Motorola Razr 2022 fotoğrafı ortaya çıktı

Motorola, yeni katlanabilir modelinde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci kullanacak. 1 adet 3GHz ARM Cortex-X2, 3 adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Adreno 730 yer alıyor.

Cihazın iç ekranında 6.7 inç boyutlara sahip 120 Hz P-OLED bir panel kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Motorola Razr 2022'nin dış ekran ise 3 inç büyüklüğünde olacak.

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İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen model, 50 Megapiksel ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Motorola Razr 2022 modeli, performans konusunda Galaxy Z Flip 4 modelinin doğrudan rakibi olacak.

2020'de piyasaya çıkan Razr modeline göre daha modern görünüme sahip olan cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Cihazın hayal kırıklığı yaratacak belki de tek özelliği 3.000 mAh kapasiteye sahip bataryası olacak.

Motorola, 2019 ve 2020'de tanıttığı Razr modellerinin satışlarında beklediği satış sayısına ne yazık ki ulaşamamıştı. Razr 2022 modelinin fiyat politikasında değişikliğe giren şirket, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yeni model, 1.200 dolar fiyat etiketiyle Avrupa pazarında satışa sunulacak.

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