Motorola Edge 40 Neo Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Telefon işindeki eski pazar payına yeniden ulaşmak için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri dikkat çeken Motorola Edge 40 Neo modelinin çıkış tarihini açıkladı. Son olarak akıllı telefonun fiyat etiketi ortaya çıktı.

Motorola Edge 40 Neo ne kadara satılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, yaklaşan Motorola Edge 40 Neo modelinin fiyat etiketini paylaştı. Buna göre akıllı telefon 363 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca paylaşılan görsele baktığımızda söz konusu fiyatın 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip varyanta ait olduğunu söyleyebiliriz.

Motorola Edge 40 Neo bir süredir iddialarla ve raporlarla gündemde. Bugüne dek hakkında bir tanıtım tarihi paylaşılmayan akıllı telefon için işler an itibariyle değişti. Zira ABD'li firma kısa süre önce modelin lansman tarihini "Renklerin dünyasına girin" sloganıyla açıkladı.

Motorola'nın yeni telefonu 14 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Geçmiş raporlar akıllı telefonun kavisli kenarlara sahip 6,55 inçlik bir P-OLED ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ekranda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunulması beklenirken, kamera tarafında 32 Megapiksel selfie, OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 13 Megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunacak.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 1050 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Öte yandan 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamanın kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MyUX arayüzünü çalıştıracak cihazda 68W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil yer alacak.

